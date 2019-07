Dyreste plejer at rime ganske entydigt med Nordsjælland. I hvert fald når det kommer til boligmarkedet er pastoraterne i hovedstadsregionen typisk stedet, hvor mæglerne kan hive de absolut højeste priser hjem.

Men Helsingør og Gribskov Kommune - særligt anført af feriebyerne Hornbæk og Tisvildeleje - må dog se sig slået på pris-kondien.

I første kvartal var det nemlig Aarhus, der trak landets højeste gennemsnitlige udbudspriser på sommerhuse. Det viser tal fra Boliga.dk.

»Boligmarkedet i og omkring Aarhus er bremset lidt op i forhold til for et par år siden. Men Aarhus har været igennem en fem års periode med stor handelsaktivitet og pæne prisstigninger. Derfor sidder mange aarhusianske boligejere i dag med en god portion friværdi, der giver økonomisk tryghed - og som kan sættes i spil ved et sommerhuskøb,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

»De store friværdier smitter også af på sommerhuspriserne i nærheden af Aarhus. Det er nærliggende for fx en børnefamilie at supplere hverdagslivet i lejligheden i byen med et sommerhus. De gunstige samfundsøkonomiske forhold med friværdier, lave renter og lønstigninger, gør samtidig, at mange familier har råd til at købe et lille hus kun en smuttur fra Aarhus.«

Aarhus’ sommerhusområder tæller særligt Mariendal og Ajstrup-området syd for byen og Egå og Skæring nord for, hvor det for øjeblikket dyrest udbudte sommerhus ifølge Boliga.dk ligger med en pris på lige knap 13 millioner kroner.

Med i toppen

Også Aarhus-naboen Odder Kommune er med i toppen af 2019s sommerhusmarked. Her er en gennemsnitlig sommerhuskvadratmeter udbudt til salg for 26.881 kroner, hvilket altså svarer til, at et gennemsnitligt sommerhus på 70 kvadratmeter koster lige knap 1,9 millioner kroner.

Nogenlunde samme kvadratmeterpris skal der betales i Gribskov Kommune, der således sammen med Odder udgør landets tredje- og fjerdedyreste sommerhus-kommuner.

»Sommerhusmarkedet er flyvende i de her år, og selvom vi har haft en årrække med mange handler og stigende priser, så ser det ud til, at 2019 vil få en pæn prisfremgang og det højeste antal sommerhushandler på denne side af Finanskrisen,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

I Helsingør Kommune er sommerhusene udbudt til salg for en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige knap 35.500 kroner - og dermed er kommunen på Sjællands nordøstlige spids landets næstdyreste sted at købe en gennemsnitlig sommerhuskvadratmeter.

De dyre sommerhushandler er dog ikke helt ukendt land for Kronborg-kommunen. Nogle af de senere års absolut største sommerhushandler har nemlig adresse i netop Helsingør Kommune.

Alene på den mondæne Kystvej i Hornbæk - helt ud til havet - er der således solgt seks sommerhuse til mere end 10 millioner kroner i løbet af seneste tre år. Det dyreste var et sommerhus på 176 kvadratmeter, der i 2017 gik for 23 millioner kroner.

Se Danmarks dyreste sommerhuse her