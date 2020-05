Der er rift om de danske sommerhuse, men hvis du køber med henblik på investering og udlejning, er det ikke lige meget, hvad du går efter.

De fleste ved, at havudsigt, pool og første klitrække trækker op.

- Men der er masser af andre faktorer, som også tiltrækker købere og lejere. Og jo flere man kan sætte flueben ved, jo større lejeindtægter og værdifastholdelse, siger køberrådgiver Hans Møllnitz Olsen fra Bolighed.

Generelt er danskerne glade for hyggeting såsom træterrasse, brændeovn og loft til kip. Samtidig betyder tidens trend med sundhed, helse og udeliv, at udebruser, udekøkken og vildmarksbad i træ også vil øge interessen.

- Generelt bruger danskerne sommerhuset til nærvær, hygge og kvalitetstid med familien. Derfor vil det også trække op, hvis der er sengepladser nok til et vennepar eller bedsteforældrene, siger Hans Møllnitz Olsen.

Det er også klogt at charmere tyskerne. De udgør nemlig det største antal lejere, fortæller Carlos Villaro Lassen, som er administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Tyskerne vil gerne køre om morgenen og ankomme om eftermiddagen. Så jo tættere huset ligger på den tyske grænse, jo flere tyskere vil interessere sig for det, siger han.

Hvis du ikke vil vælge hus ud fra geografien, kan du i stedet tillade hund og gerne indhegne haven.

- Hunden kan dårligt sættes i en flyver eller køre med til Sydeuropa. Derfor er der et stort marked for hundeturisme, hvor Danmark og Holland kæmper om de tyske hundefamilier, siger Carlos Villaro Lassen.

Rygning trækker til gengæld ned både hos købere og turister.

- Folk gider ikke lugten, og de gider heller ikke at leje et sommerhus, hvor opvaskemaskinen, fjernsynet eller kogekedel er i stykker. Huset skal være rent og i orden, siger Carlos Villaro Lassen.

Vær også opmærksom på trafikstøj. Uanset om det gælder indfaldsveje i baghaven, eller hovedveje, som skal krydses på vej til stranden, trækker det ned hos både lejere og købere.

- Du kan sagtens købe hus i anden, tredje eller fjerde klitrække for at få det til billigere penge. Men tjek, at det ikke ligger på bagsiden af en stor vej, siger Hans Møllnitz Olsen.

Sørg også for, at huset virker privat. For de færreste gider gloende naboer eller skrigende nabobørn, når de tager i sommerhus.

- Privatliv er afgørende. Og de huse, som har længere liggetid, er ofte generet af enten trafik, dårlig beplantning eller manglende hæk til naboen, siger Hans Møllnitz Olsen.

/ritzau fokus/