Frygten for en alt for høj energiregning kan få sommerhusejere til at spare på varmen den kommende vinter.

Det kan imidlertid få alvorlige konsekvenser, hvis man sænker temperaturen for meget i sit sommerhus.

Sådan lyder advarslen fra If Forsikring, der forudser, at flere end tidligere vil få frost- og vandskader denne vinter.

»Kulde i rum med vandrør fulde af vand er en ulykke, der bare venter på at ske, og frostskader på grund af utilstrækkelig opvarmning er ikke omfattet af forsikringsdækning,« siger selskabets kommunikationschef Birgitte Ringbæk i en pressemeddelelse.

Huskeliste når du lukker ned for sommerhuset: Luk for hovedvandhanen. Åbn alle vandhaner og lad vandet løbe ud af rørene, så du får tømt systemerne for vand, der ellers kan fryse og senere sprænge vandrørene.

Sørg for at frostsikre gulvafløb og vandlåse ved at påfylde frostvæske.

Tøm varmtvandsbeholderen, afmonter blandingsbatterier og tøm dem for vand.

Tøm cisternen og påfyld frostvæske i toilet og afløb.

Huskeliste når du vil bruge sommerhuset i vinterens løb:

Sørg for, at der er varme på i alle rum, så huset kan holde en konstant temperatur på min. 10-12 grader.

Har du varmepumpe, så brug 'frostsikring' indstillingen, der ventilerer huset og fordeler varmen. Hold døre åbne, så varmen kan fordele sig i alle rum.

Sluk for vandet på hovedhanen, før du forlader sommerhuset.



Kilde: If Forsikring

Situationens omfang forstærkes af, at tusinder af danskere de seneste år har købt et sommerhus.

Særligt under corona blev sommerhuse det store hit.

Men mange nye sommerhusejere har kun en enkelt eller to vintre skulle vælge mellem at lukke helt ned eller holde huset frostfrit med opvarmning.



En stor del har heller ikke prøvet øvelsen med at lukke ned, tappe vand af rørene og frostsikre med væsker, hvis man vælger helt at slukke for varmen.

»Der skal være 10-12 graders varme i huset, hvis der er vand i vandrørene, før det er forsvarligt opvarmet. Det skal man gøre op med sig selv, om man vil betale med de aktuelle energipriser,« siger Birgitte Ringbæk.