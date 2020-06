For nogen er et sommerhus følelsen af friskslået græs under fødderne, i læ af et lille træhus – og muligvis også en lidt indelukket lugt i næsen efter mange uger uden liv.

For andre er der måske også mulighed for at få græs under de bare tæer – mens selve sommerhuset dog er alt andet en småt og primitivt – og det afspejler prisen.

I år er der hidtil solgt – og tinglyst – fem enorme sommerhushandler, hvor køberne har været parate til at betale over ti millioner kroner for deres nye ferieresidens. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Dyrest er salget af et hele 350 kvadratmeter stort sommerhus i det meget attraktive nordsjællandske kystområde Nakkehoved mellem Gilleleje og Hornbæk. Fritidshuset ligger da også helt ud til og med panoramaudsigt over havet.

Huset er solgt af ejendomsmæglerfirmaet Winther Ejendomme og endte med at skifte sommerbeboere efter en handel til hele 14,55 millioner kroner.

Her skal køberne betale mest

Gribskov Kommune – som Gilleleje er en del af – er blandt landets dyreste steder at købe sommerhus. Et gennemsnitligt fritidshus i den kystnære kommune står nemlig udbudt til godt og vel 3,15 millioner.*

Det gør ifølge tal fra Boliga.dk Gribskov til landets tredjedyreste sommerhuskommune målt på de gennemsnitlige kontante udbudspriser for øjeblikket.

Over Gribskov ligger Aarhus – hvor særligt Egå trækker i de store pengepunge – og hvor et gennemsnitligt sommerhus for øjeblikket er udbudt til salg for 3,9 millioner kroner.

Helt i front findes Helsingør Kommune – og det attraktive ferieområde Hornbæk – hvor der for et gennemsnitligt sommerhus skal betales svimlende 4,7 millioner kroner.

Udover sommerhushandlen i Nakkehoved er årets hidtil dyreste handler af fritidshuse indgået i Egå, Vejby, Skagen og Dronningmølle, – husene er solgt for mellem 10 og 12 millioner kroner.

Se landets dyreste sommerhuse til salg her.

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige kontante udbudspris på alle fritidshuse udbudt til salg i hver kommune pr. 1. maj 2020.