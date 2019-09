Den kendte danske singer-songwriter Mads Langer har sandsynligvis skudt efteråret i gang med en erkendelse af, at timerne, der kan bruges med hvidvin i hånden på lune eftermiddage i sommerhushaven, sandsynligvis er ved at være talte for i år.

I hvert fald har den succesfulde musiker netop justeret prisen på sit kæmpestore sommerhus i Hornbæk 200.000 kroner ned i pris.

Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Vil du således være den nye ejer af det 141 kvadratmeter store sommerhus - der har plads til ti overnattende gæster - skal du lige nu af med 6,7 millioner kroner.

Foto: Brix Westergaard Vis mere Foto: Brix Westergaard

Men selvom det måske kan lyde som et pænt greb i lommen, er det ikke langt fra gennemsnittet i området. Hornbæk, der ligger i Helsingør Kommune på den sjællandske nordkyst, er nemlig blandt landets dyreste sommerhusområder.

Langers sommerhus er således udbudt til salg med en kvadratmeterpris på godt 47.500 kroner, mens gennemsnittet for lignende boligtyper i området ifølge Boliga.dk p.t. lyder på 41.500 kroner.

Huset er til salg hos Hornbæk-liebhavermægleren Brix Westergaard, og i deres salgsopstilling beskrives kvadratmeterne med gloser som “indbyder til samvær og hygge”.

Den helt store pengepung



Hornbæk lagde sidste år postnummer til to af landets tre dyreste sommerhushandler; begge huse blev solgt for lige omkring 17 millioner kroner.

Det er dog ikke kun området, der er vant til de eksklusive handler.

Mads Langer har også selv både købt og solgt boliger i den ende af skalaen, der afslører, at musikeren har mere end et enkelt kæmpehit på CVet.

Sidste år solgte den 35-årige musiker således sin lejlighed på Frederiksberg i København for svimlende 11,6 millioner kroner, mens Langer og fruen, Julie Lillelund, i stedet har kunnet slå deres fælles dørskilt på en 282 kvadratmeter stor villa i Valby, der kostede musikeren 17 millioner kroner.

Se Langers sommerhus her.