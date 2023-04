Lyt til artiklen

Intet mindre end 80 millioner kroner.

Det er den svimlende pris for et bjælkehus fra 1934, der netop er sat til salg af liebhavermægleren Claus Borg og Heilesen.

Med sommerhuset, der ligger i Nordsjælland, følger 220 kvadratmeter fordelt på fem værelser – og knap fem hektar jord med både hestefold, tennisbane, skov og ikke mindst en storslået udsigt over Kattegat.

»Det er helt unikt – der findes intet, det kan sammenlignes med,« fortæller Claus Borg.

Sommerhuset ligger uforstyrret hen, ligesom der er direkte adgang til stranden. Vis mere Sommerhuset ligger uforstyrret hen, ligesom der er direkte adgang til stranden.

Hvis nogen finder den tunge pengepung frem, vil sommerhuset gå ind i historien som det dyreste, der nogensinde er blevet solgt i Danmark.

Men det skræmmer ikke liebhavermægleren.

»Vi tror på, at vi kan få det solgt. Ellers havde vi ikke gjort det,« siger Claus Borg og fortæller, at de allerede har modtaget en del henvendelser på boligen.

I dag ligger et sommerhus i Tisvildeleje på førstepladsen som det dyreste sommerhus, der er blevet solgt i landet.

Et sommerhus, der blev købt for cirka 44 millioner kroner i 2021 – og derfor altså må siges at være en nem konkurrent at slå for bjælkehuset ved Kattegat, såfremt det bliver solgt til udbudsprisen.