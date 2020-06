2020 bliver en ekstremt usædvanlig sommer for rigtig mange danskere: Vi skal holde ferie i vores eget land.

Og det behøver faktisk slet ikke være så ringe endda. Overhovedet ikke.

Der er nemlig masser at se i Danmark og op til flere steder, hvor man helt gratis kan se områder, der er så unikke, at de er på Unescos verdensnaturarvsliste.

B.T. hjælper og viser dig her 10 gratis oplevelser i Danmark, som du med sikkerhed ville elske, hvis du var her som turist. God sommer!

De glemte kæmper (Københavns Vestegn)

Selv om København og omegn måske mest forbindes med storby, har området også fantastiske naturoplevelser.

Mange områder kan nævnes, men her zoomer vi ind på de seks hemmelige kæmper på Københavns Vestegn.

For der er tale om en lille genistreg. I 2016 byggede kunstneren Thomas Dambo seks kæmper ud af genbrugstræ seks forskellige steder på Vestegnen: Høje Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk.

Seks kæmper er placeret forskellige steder på Københavns Vestegn. Foto: Martin Heiberg/Copenhagen Mediacenter Vis mere Seks kæmper er placeret forskellige steder på Københavns Vestegn. Foto: Martin Heiberg/Copenhagen Mediacenter

Dem kan man så finde omkring skov, sø eller bakketop, og ud over at finde kæmpen finder man også store naturområder, man ellers måske nemt ville overse. Perfekt til en tur med familien.

Råbjerg Mile (Skagen)

Mange danskere vil denne sommer savne turen til turistdestinationer med masser af sol og sand, men der er faktisk mulighed for at se noget ørken i Danmark.

Tag en tur til Råbjerg Mile ved Skagen. Der finder du Danmarks største vandreklit og en af de største af sin slags i Europa.

Klitlandskaber - havklitter og Råbjerg Mile. Foto: Morten Juhl Vis mere Klitlandskaber - havklitter og Råbjerg Mile. Foto: Morten Juhl

Her er fire millioner kubikmeter sand klumpet sammen i én kvadratkilometers ørken. Det er et fantastisk syn, især hvis man beskuer det fra stedets højeste punkt, som er 40 meter over havet.

Det er et fascinerende sted, hvor du også risikerer at støde på kviksand!

Stevns Klint (Sjælland)

I 2014 blev Stevns Klint optaget på Unescos liste over verdensnaturarv, fordi det er det bedste sted i verden at opleve sporene efter en asteroide, der ramte jordkloden for 66 millioner år siden.

Stevns Klint er optaget på UNESCOs verdensnaturarvsliste. (Foto: Simon Skipper/Scanpix 2014) Foto: Simon Skipper Vis mere Stevns Klint er optaget på UNESCOs verdensnaturarvsliste. (Foto: Simon Skipper/Scanpix 2014) Foto: Simon Skipper

Så behøver man dårligt sige mere: Det er mildest talt unikt.

Ud over de store naturoplevelser ligger der også flere interessante steder i området.

Havnen i Rødvig, Boesdal Kalkbrud og Koldkrigsmusem Stevnsfort er bare et udpluk af de steder, der kan nævnes.

Vadehavet (Vesterhavet – Ribe, Rømø m.fl.)

Endnu et helt unikt sted. Vadehavet er del af verdens største tidevandsområde.

I 2009 blev den tyske og hollandske del af tidevandsområdet optaget på listen over Unescos verdensarv. I 2014 fulgte det danske område trop.

To gange om dagen ændres området markant på grund af tidevandet, og den proces er i sig selv en unik oplevelse.

Derudover er der masser af natur og dyreliv i området.

Vadehavet Foto: Kristoffer Juel Poulsen. Vis mere Vadehavet Foto: Kristoffer Juel Poulsen.

Jellinge Monumenterne (Jelling, Jylland)

Når du står foran Jellingestene, ser du blandt andet på en sten, der er rejst for mere end 1.000 år siden af Gorm den Gamle.

Herpå står ‘Danmark’ - og det er den ældst bevarede kilde, hvor Danmark er nævnt.

Her står også en lidt større sten, som er rejst af Harald Blåtand. Du bliver simpelthen bombarderet med dansk historie, og stedet blev i 1994 optaget på Unescos liste over verdensarv, fordi monumenterne repræsenterer den første overgang fra hedenskab til kristendom.

Jellingstenene Foto: Henning Bagger Vis mere Jellingstenene Foto: Henning Bagger

Vi er helt inde i kernen af Danmarks historie her.

Røsnæs (Sjælland)

Ved Sjællands vestligste punkt finder du Røsnæs, som i 2018 blev udvalgt til at være med i Danmarks Naturkanon.

Røsnæs Rundt består af 13 landmærker. Blandt dem er Spidsen ved Røsnæs Fyr, hvor man har udsigt til et undersøisk rev og træbåde, der er gået på grund.

Røsnæs den yderste spids af Sjælland er et besøg værd med Røsnæs Fyr. Foto: Morten Juhl Vis mere Røsnæs den yderste spids af Sjælland er et besøg værd med Røsnæs Fyr. Foto: Morten Juhl

Her er også Ågerup, hvor man på naturlegepladsen kan overnatte under åben himmel med udsigt over havet, og landområdet Maderne, hvor man kan høre klokkefrøerne give koncert.

Møns Klint (Sjælland)

Møns Klint er en dansk evergreen. Naturstyrelsen kalder området »et naturområde i verdensklasse«, og det er ikke meget galt. Visuelt er de hvide kridtvægge ud mod Østersøen slående, og hele området er pakket ind i fantastisk natur.

Møns Klint Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Møns Klint Foto: Liselotte Sabroe

Der er både et omfangsrigt dyreliv og Danmarks største udvalg af sjældne planter. Derudover er der eksempelvis mulighed for at gå på fossiljagt.

Enebærodde (Fyn)

Mellem Odense Fjord og Kattegat finder du Enebærodde.

På den 5,5 km lange og 300 hektar store odde kan du gå gennem hedeområder, hvor du finder enebærbuske, som odden er opkaldt efter, vandre gennem skove og tage en slapper på de isolerede strandene.

Fra Enebærrodde kan du nyde den smukke udsigt til Fyns Hoved, Samsø og Odense Fjord.

Område er fredet og kan kun nås til fods eller på cykel.

Lille Vildmose (Jylland)

Har du lyst til at tilbringe dagen i selskab med elge, vildsvin og krondyr og måske være heldig at få en havørne eller kongeørn i kikkerten, så skal du sætte en tur til Lille Vildmose i Himmerland i kalenderen.

Navnet Lille Vildmose lyder måske småt, men med sine 72 km2 er det faktisk Danmarks største fredede område, og det er også her, du finder Nordeuropas største lavlands-højmose.

Du kan både bevæge dig rundt i området i bil, på cykel eller gåben.

Bisonsafari (Bornholm)

Har du altid drømt om at støde ind i en bisonokse, så er skovene ved Almindingen stedet, hvor din drøm kan gå i opfyldelse.

I det omkring 200 hektar store indhegnede område omkring Svinemosen midt i Almindingen lever en flok vilde europæiske bisoner.

Bisonokserne kan let føle sig truet, så du skal ikke danse eller springe rundt, hvis du vil i nærheden af dem.