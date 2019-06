Vælter kloakvandet op, kan hunde få diarre og feber - og i værste tilfælde også rottesyge, som er svær at behandle, og som kan overføres fra hund til ejer.

Når himlen åbner sine sluser, og vandet vælter ned, kan trykket fra oven være så stort, at kloakkerne ikke kan følge med.

Det kan ikke kun være skadeforvoldende på boliger og bygninger - det kan også være fatalt for de firbenede.

Kloakvand er dels fyldt af colibakterier, som kan give hunden opkast, feber og voldsom diarre.

Men det kan i værste tilfælde også føre rottesyge med sig, advarer Rikke Christensen-Lee, direktør og dyrlæge i Dyreværnet.

- Bor man i områder med gamle kloakker - typisk i de større byområder - så skal man være rigtig obs på ikke at lade sin hund bade, dryppe poterne eller drikke vandet.

Den meteorologiske definition på et skybrud er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut mere end 15 milimeter nedbør på 30 minutter. (Arkivfoto) Henning Kaiser/Ritzau Scanpix Vis mere Den meteorologiske definition på et skybrud er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut mere end 15 milimeter nedbør på 30 minutter. (Arkivfoto) Henning Kaiser/Ritzau Scanpix

Rottesyge trænger ind gennem mund, rifter og sår og angriber langsomt hundens nyrer og lever.

Hurtig antibiotikabehandling er altafgørende. Men det kan gå dage, inden hunden viser symptomer.

Rottesyge og zoonose - Rottesyge er en zoonose. Det vil sige, at den kan smitte mellem dyr og mennesker. - I Danmark diagnosticeres mellem 10 og 30 tilfælde årligt. Sygdommen ses typisk hos personer, som erhvervsmæssigt er udsat for smitte fra rotter - i ferskvandsfiskeri, dambrug, renovation eller kloakker. - Tilfælde findes også hos personer, der har svømmet eller roet i åer, der løber gennem byområder - eller på anden måde har direkte eller indirekte kontakt med efterladenskaber fra rotter eller mus. Kilde: Statens Serum Institut. /ritzau fokus/

- Virker den nedstemt, meget tørstig, tisser blod, får feber eller gule slimhinder skal man til dyrlægen med det samme. Er sygdommen fremskreden, så har man altså en livstruet hund i hænderne, siger Rikke Christensen-Lee.

- Alt, hvad hunden udskiller fra kroppen, bærer bakterien. Og den smitter også fra dyr til os mennesker - det gør den endnu mere farlig, advarer hun.

Rottesyge hos mennesker viser sig som kraftige influenzasymptomer og kan i yderste konsekvens medføre organsvigt.

Dyrlæge Niels Filtenborg-Barnkob råder til, at man virkelig overvejer at lade sin hund vaccine mod rottesyge - også kaldet for leptospirose.

- Vi anbefaler det til alle, som har hunde i områder med mange rotter, lufter hund i vådområder eller tager dem med på jagt. For det er en svær sygdom at behandle, pointerer han.

Symptomerne kommer oftest, når sygdommen er meget fremskreden.

Inden kan dyrlægen kun se det på hundens nyrer- og levertal i blodprøver.

- Der er ikke nogen forløber, andet end at du ved, om hunden har været kontakt med kloakvand eller har været i vådområder, siger Niels Filtenborg-Barnkob.

/ritzau fokus/