Så er der godt nyt til alle is-glade danskere. Friskos isnyheder til sommeren er landet.

Der er is, som du sikkert ikke har smagt før, men der er også en gammel kending, som du måske har savnet.

Det skriver Frisko i en pressemeddelelse.

Blandt de nye is er der tre Magnum-varianter.

Magnum Ruby har is af hvid chokolade med hindbær-swirls, og så er den dyppet i rubychokolade – en lyserød chokolade med frugtig smag uden tilsat farve. Magnum er det første mærke, der lancerer is med denne rubychokolade.

Derudover er der Magnum Salted Caramel & Glazed Almond, og så er der også godt nyt til veganerne. Magnum Vegan Almond vil nemlig også være at finde i Friskos sortiment.

Var du en af dem, der ikke kunne få armene ned, da det blev muligt at købe Kinder som is? Så har du også noget at se frem til. I år lancerer Kinder nemlig kinderægget som is. Den bliver akkurat, som du kender den med en gave, der er gemt i vanilje og Kinder-chokoladeis.

En gammel populær kending har altså også fundet vej tilbage til Friskos sortiment.

Det er Solero Exotic, der vender tilbage efter en lille pause, og det er altså efter, at flere har henvendt sig til Frisko med et ønske om at få den tilbage på iskortet.

Derudover tilbyder Frisko Solero Mango, som er en sodavandsis, og Cornetto Mermaid, som er en lyserød isvaffel.

Ice Pops 4 Friends er fem små mini-is, man kan kan dele med vennerne eller spise selv, og den sidste er Top Hat-isen på bøtte.

Frisko blev grundlagt i 1946.