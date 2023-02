Lyt til artiklen

De fleste bilister kører formentlig stadig rundt på vinterdæk.

Men der er særdeles god grund til at være vågen og vælge rigtigt, når man til foråret skal have nye sutter på til sommeren.

I hvert fald dumper hele 19 af 50 sommerdæk i en stor test foretaget af FDM. Det svarer til 38 procent af de testede modeller, og dem fraråder FDM danske bilejere at benytte.

Og i den anden ende af skalaen er det kun 10 modeller, som FDM mener, at man ligefrem kan anbefale. 21 dæk har opnået et 'tilfredsstillende resultat.'

Blandt andet var der en forskel på 25 meter i bremselængde fra en hastighed på 80 km/t. Det bedste skulle bruge 34,4 meter, mens det dårligste dæk blot formåede at bremse helt ned efter næsten 60 meter.

Som noget nyt har FDM medtaget dækkenes miljøpåvirkninger – men primær fokus er alligevel på noget helt andet.

»Selv om det er positivt, at dækkenes miljøpåvirkninger nu også indgår i testen, bør de sikkerhedsmæssige egenskaber altid gå forud, når man vælger dæk,« siger bilteknisk redaktør i FDM Søren W. Rasmussen.

»I en kritisk situation kan de være afgørende for, om det ender galt for både føreren selv og for medtrafikanterne. Derfor er det ikke godt nok, at så mange dæk ikke kan præstere bedre samlet set. Det illustrerer, at man som forbruger skal se sig for, når man køber dæk,« siger Søren W. Rasmussen desuden.

Han påpeger samtidig, at danskere med en ældre bil og et beskedent kørselsbehov ikke nødvendigvis behøver at vælge de dyreste og mest avancerede dæk.

Det vigtigste er bare, at man ikke vælger et af de 19 dæk, som FDM direkte fraråder, lyder opfordringen.

FDM meddeler, at man har testet en enkelt størrelse; den mest solgte, som passer til biler som VW Golf, og man har testet på både våd og tør vej, ligesom man har opmålt slidstyrke og støjniveau.

»Men gode bremseegenskaber på våd og tør vej bør altid vægte tungest i ens dækvalg. Det er et spørgsmål om sikkerhed, og her må man ikke gå på kompromis,« konstaterer Søren W. Rasmussen.