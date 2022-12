Lyt til artiklen

Når det regner på præsten, drypper det på degnen.

Metalarbejderne i Europas største økonomi, Tyskland, har netop forhandlet ganske solide lønstigninger hjem for de kommende to år på over otte procent, og det er et klart signal om, at der også er rum til mærkbare lønstigninger i de danske virksomheder.

Sådan lyder det fra Dansk Metal i kølvandet på de afsluttede overenskomstforhandlinger i den tyske industrisektor. Det skriver finans.dk.

De tyske metalarbejdere har landet en overenskomstaftale for de næste to med lønstigninger på 5,2 procent i det første år og 3,3 procent i det andet år.

Efter nytår indledes overenskomstforhandlingerne på industriens område i Danmark, som plejer at være toneangivende for det private arbejdsmarked.

Og de tyske lønstigninger giver plads til pæne lønstigninger herhjemme, mener Erik Bjørsted, cheføkonom i Dansk Metal, der skal forhandle ny overenskomst med Dansk Industri.

»Det tyske resultat viser, at der er noget råderum for højere lønstigninger, end vi har været vant til, uden at det går ud over konkurrenceevnen. Med til historien hører også, at Tyskland ikke har haft så høj en produktivitetsudvikling, som vi har,« siger Erik Bjørsted til finans.dk.

Herhjemme vurderer de økonomiske vismænd, at der næste år er plads til lønstigninger på op til 5,2 procent, uden at det sætter gang i en ødelæggende løn- og prisspiral.

Selvom der er er lagt op til pæne lønstigninger næste år, er det ingen garanti for, at danske lønmodtagere får sikret deres realløn.

Hvis der ikke kommer styr på den galopperende inflation, er det nemlig langt fra sikkert, at en lønstigning på fire-fem procent er nok til at sikre reallønnen.

De seneste løntal på det private område viser en lønstigningstakt på 3,5 procent i tredje kvartal i år.

Dansk Industri ønsker ikke at kommentere de tyske lønstigninger med henvisning til, at overenskomstforhandlingerne snart går i gang.