Når man ved, hvad man vil have, så behøver man ikke en lang betænkningstid.

Det vidste køberne af Go’ Morgen Danmark-værtinden Heidi Frederikke Sigdal og sportsjournalist Anders Sigdals villa tilsyneladende. Huset i Hareskovby i Værløse fik nemlig kun lov til at ligge til salg i fire dage, før det blev solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Salget af villaen i den københavnske forstad gik således noget hurtigere end andre hussalg i området. Sidste år tog det nemlig i gennemsnit omkring tre måneder at sælge en villa i postdistriktet Værløse.

Ikke nok med at der skulle mindre end en uge til at sælge Heidi Frederikke og Anders Sigdals villa, så endte hammerslaget på de 150 kvadratmeter også over udbudsprisen, der lød på 6.295.000 kroner.

Køberne smed nemlig 55.000 kroner oveni hatten og kunne således sikre sig nøglerne til det nybyggede hus for lige præcis 6.350.000 kroner.

For den pris har køberne fået et hjem, som mæglerfirmaet Nybolig Værløse - Andreasen & Terman i salgsmaterialet beskrev som et rigtigt familiehus med udsigt til skov og sø.

Langt bedre end gennemsnittet

Skal Heidi Frederikke Sigdal, der nok især er kendt fra sin tid hos Sporten på TV2, nu på jagt efter et nyt hjem, kan hun glæde sig over, at huset ser ud til at have indbragt parret en gevinst. Da de købte huset i 2017 gav de nemlig 5,7 millioner kroner for adressen.

Salgskvadratmeterprisen er da også endt en bid over gennemsnittet i området, hvor husene sidste år i gennemsnit blev solgt til en kvadratmeterpris på godt 32.000 kroner.

Det sportsglade par fik således over 10.000 kroner mere for hver kvadratmeter i deres hus end sidste års hussælgere i Værløse.

Anders Sigdal, der også har været sportsvært hos TV2, fortalte til Ekstra Bladet, da huset kom på markedet i starten af januar, at det skulle sælges, da parret skal skilles.

Se Heidi Frederikke Sigdals villa her