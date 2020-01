Nogle gange falder brikkerne hurtigt på plads, når man har en bolig til salg: Den rigtige køber bliver fundet, man bliver enige om en pris - og inden man ved af det, er der skrevet under på købsaftalen - og klistermærket med “solgt” kan smækkes henover til salg-skiltet.

Det virker til, at Cathrine Widunok Wichmand - som er den populære blogger bag RockPaperDresses - og hendes mand, Adam Wichmand, har haft de helt brikker i boligspillet.

I hver fald er deres baghus i tre etager på Frederiksberg blevet solgt på blot 25 dage.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er noget hurtigere end de andre ejerlejligheder i den københavnske bydel, hvor det med en gennemsnitlig salgstid, der sidste år lød på 76 dage, altså normalt tager et par måneder mere, før sælger og køber har fundet hinanden.

Ejendomsmæglerfirmaet Anna Reventlow, der står bag salget, bekræfter handlen på sin Instagram-profil, hvor mægleren skriver, at der cirka blev afholdt 50 fremvisninger - og at der var flere interesserede købere.

Hvad med prisen?

Udbudsprisen på den 134 kvadratmeter store bolig med tagterrasse lød på 7.650.000 kroner, men det vides endnu ikke, om der skulle et afslag til, før handlen gik igennem.

Hvis hammerslaget ender på udbudsprisen, er det endnu en ting, der adskiller salget af bloggerhjemmet fra det gennemsnitlige boligmarked i den eksklusive kommune.

Det ville nemlig sikre parret en kvadratmeterpris på omkring 57.000 kroner, hvilket er et pænt stykke over de 44.100 kroner, som køberne i Frederiksberg Kommune ellers gav pr. kvadratmeter for ejerlejlighederne i 2019.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Cathrine Widunok Wichmand, der er tidligere radiovært på P3, delte også nyheden om salget med sine næsten 64.000 følgere i et opslag på Instagram.

Her kunne parret fortælle, at de endnu ikke havde fundet den bolig, de skal flytte ind i - og at de nye ejere overtager baghuset på Frederiksberg til sommer.

Se Cathrine Widunok Wichmands hjem her