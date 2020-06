Catering Danmark tilbagekalder 18 spiseklare produkter, som er solgt i supermarkedgiganten Coop's butikker i hele landet.

Det sker, efter at der er fundet listeria under virksomhedens egenkontrol.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Listeria kan give influenzalignende symptomer, feber og hovedpine.

I sjældne tilfælde kan listeria føre til mavetarm-problemer.

Det er disse 18 produkter, som tilbagekaldes:

Pastasalat med kylling/karry (EAN: 5700380292112)

Pastasalat med kylling/pesto (EAN: 5700384488443)

Pastasalat med romesco (EAN: 5700380263624)

Baguette med kylling/bacon (EAN: 5700383061975)

Baguette med skinke/ost (EAN: 5700381293354)

Baguette med falafel (EAN: 5700383445263)

Sandwich med coleslaw/BBQ (EAN: 5700380543504)

Sandwich med skinke/ost (EAN: 5700381845287)

Sandwich med kylling/karry (EAN: 5700383032449)

Sandwich med skinke/ost (EAN: 5700380308363)

Sandwich med spicy tun (EAN: 5700382536870)

Sandwich club (EAN: 5700381402190)

Sandwich med skinke/ost (EAN: 5700382071302)

Sandwich med spicy tun (EAN: 5700382402229)

Sandwich Club (EAN: 5700382381319)

Wrap med kylling/chipotle (EAN: 5700382317394)

Wrap med kylling/karry (EAN: 5700384615474)

Wrap med tandoori (EAN: 5700383420185)

Hvis du har købt et af disse 18 produkter anbefaler Fødevarestyrelsen dig at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.