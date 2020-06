Knap to uger.

Længere tid fik komikeren Nikolaj Stokholm ikke lov til at have sin Østerbro-lejlighed på markedet, før der kom en frisk underskrift på købsaftalen - og lejligheden var solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Stokholm, der sammen med fruen, Isabella, købte den 78 kvadratmeter store lejlighed i 2016, kan altså nu vinke farvel til adressen i den populære københavnske bydel efter fire år.

Ejendomsmægler Jonas Lehmann, der er medindehaver af mæglerforretningen LokalBolig Østerbro, bekræfter den hurtige handel, der altså blot tog 13 dage på det officielle marked.

»Vi arbejdede med den som skuffesag først, hvor der var nogle fremvisninger, men efter den kom offentlig til salg, var der helt vildt meget aktivitet på kort tid - og så skulle køberne ikke have lang tid til at beslutte sig,« siger han Boliga.dk

Salgsprisen er endnu ikke tinglyst, så tiden vil vise, om den afviger meget fra udbudsprisen, der lå på 3.695.000 kroner

Dyrt københavnsk boligområde

Stokholm skulle egentlig have været i gang med sin comedy tour “Turen går til Nikolaj Stokholm", som grundet coronakrisen er blevet udskudt. I stedet kan han altså nu bruge tiden på at pakke sine flytteklasser og glæde sig over at have solgt en lejlighed i et af hovedstadens - og landets - dyreste boligområder.

Det viser tal fra Boliga.dk.

I øjeblikket koster ejerlejlighederne på Østerbro nemlig hele 50.400 kroner pr. kvadratmeter, hvilket kun er overgået af Frederiksberg C, København K og helt i front; den nye hovedstadsbydel Nordhavn, hvor ejerlejlighederne er dyrest pr. kvadratmeter - og altså for øjeblikket står til 61.400 kroner.

Mange kender nok især Nikolaj Stokholm fra tiden som “Øland” i tv-serien "Sjit Happens” på TV2 Zulu eller fra underholdningsprogrammerne "Klipfiskerne" og "5.Halvleg”.

