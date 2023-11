Normal A/S tilbagekalder Lotte Koala Kiks 'Koalano No March Strawberry 48g'.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at der er påvist et for højt indhold af 3-MCPD-estre og Glycidyl-estre i produkterne.

»Produktet havde bedst før dato 07-2023, men det kan forventes at nogle forbrugere stadig har uspiste pakker i hjemmet,« skriver Fødevarestyrelsen.

Kiksene er blevet solgt i Normal-butikker i hele landet.

Har du produktet bør du kassere det, eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.