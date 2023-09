To typer cookies kaldes nu tilbage, da der er risiko for at finde skimmel i dem.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om »Excellent Cookie with dark chocolate and chopped hazelnut« og »Excellent Cookie with milk chocolate, chopped hazelnuts and caramel flavor.«

Begge slags kager kommer fra producenten Nordthy A/S.

Produktet bør kasseres eller leveres tilbage til butikken, hvor det er købt.

De er blevet solgt i Normal-butikker over hele landet.