Supermarkedskæden ALDI tilbagekalder flere partier kanelgifler, efter der er konstateret vækst af skimmel og mug i flere af pakningerne.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Kanelgiflerne er blevet solgt i ALDI-butikker landet over.

Fødevarestyrelsen skriver yderligere, at vækst af skimmel medfører, at kanelgiflerne ikke længere er egnede til at blive spist af mennesker.

Har man købt produktet, rådes man til at kassere dem eller levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt.

Fødevaren:

Bagekunst kanelgifler

Nettovægt: 300 g

Emballagetype: Plastpose

Bedst før dato: 21/01/2019, 28/01/2019, 29/01/2019, 04/02/2019

EAN stregkode: 25035865

Produceret i: Tyskland

