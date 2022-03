Har du for nyligt handlet tallerkener i Føtex eller Bilka, bør du lige læse videre.

Fødevarestyrelsen og Koopman International tilbagekalder nemlig nu tallerkener, der har været solgt i de to kæder i hele landet.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Koopman International tilbagekalder tallerkener med citronmotiver, da der er risiko for, at produktet afgiver en for høj mængde af det kemiske stof melamin, skriver de i pressemeddelelsen.

De skriver videre, at melamin ikke er egnet til at komme i berøring med fødevarer.

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at man enten tager produkterne tilbage i butikken, hvor de er købt, eller at man smider dem ud.

Det drejer sig om batch-numrene 377627 og 366248.

De har været solgt siden marts 2021.