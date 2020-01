En af de mest skudsikre metoder til at få solgt sin bolig er villigheden til at skrue på prisen - og gerne et par hak ned.

Det er det, Amin Jensen har gjort med sit sommerhus - og det har tydeligvis virket - for det er netop blevet solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Komikeren satte den nybyggede feriebolig i Kulhuse på markedet sidste år. Dengang lå prisen på knap 1,8 millioner kroner, men sidenhen blev der skåret 100.000 kroner af beløbet i to omgange.

Det er også lykkedes køberne at få et ekstra afslag på næsten 200.000 kroner med, før der kom en underskrift på skødet. Det endelig hammerslag endte nemlig på lige præcis 1,4 millioner kroner.

De nye ejere kan nu se frem til at overtage det 144 kvadratmeter store sommerhus i Nordsjælland, der ifølge salgsopstillingen hos Ejendomsmæglergruppen næsten fremstår som et helårshus med gulvvarme i alle rum.

Under gennemsnittet

Udover det nye sommerhus og beliggenheden i anden række til Roskilde Fjord, kan køberne også glæde sig over en handel, hvor den endelige salgskvadratmeterpris på godt 9.700 kroner ligger under gennemsnittet.

I området omkring Jægerpris, hvor Amins Jensens feriebolig ligger, gav køberne nemlig i snit lige over 13.200 kroner pr. kvadratmeter for et sommerhus sidste år.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Amin Jensen er kendt som hele Danmarks Funny Man og all-around entertainer. Mange husker ham nok især som vært på Hit med Sangen eller fra stand-up showene Stort og Blæs på DK. Amin Jensen har også rullet sangstemmen ud på flere plader.

