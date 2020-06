En truende konflikt mellem Indien og Kina eskalerede kraftigt mandag, da soldater fra den indiske og kinesiske hær kom i slagsmål i Galwan-dalen i Ladakh i grænseområdet ved Himalaya.

Slagsmålet udviklede sig så alvorligt, at 20 indiske og et ukendt antal kinesiske soldater døde på brutal vis. De blev ganske enkelt stenet og banket ihjel med knytnæver og stave.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC, CNN og The Times.

Situationen mellem to af verdens mest folkerige nationer har været anspændt de seneste måneder, hvor parternes stridigheder omkring et fælles grænseområde er blusset op.

Både Indien og Kina har i stigende grad sendt militære styrker ind i området.

Opmarchen på begge sider af grænsen blev udløst af, at Kina har sendt tusinder af tropper ind i et område, som Indien mener er deres.

De to lande har haft flere konflikter i grænseområdet og udkæmpede en krig om selvsamme i 1962.

Kampene mandag er dog første gang i 45 år, at de mange stridigheder i området har ført til dødsfald.

Det er ellers relativt normalt, at kinesiske og indiske patruljer langs grænsen ender i slagsmål.

Indien forklarede allerede tirsdag morgen, at tre af landets soldater havde mistet livet i det brutale slagsmål. Senere på dagen blev tallet opjusteret til 20.

De sidste 17 dødsfald blev forklaret med, at de pågældende soldater var blevet kritisk såret under slagsmålet, og at de efterfølgende var døde som følge af de lave temperaturer i området.

På kinesisk side har man ikke meldt ud om antallet af døde, men indiske kilder siger, i følge The Times, at omkring 40 kinesiske soldater kan have mistet livet.

Der går også rygter om, at en indisk general er blevet taget som gidsel af kineserne. Alt det er dog ikke bekræftet fra højeste sted.

De kinesiske myndigheder har beskyldt den indiske hær for at have fremprovokeret kampene mandag, og de indiske myndigheder har beskyldt de kinesiske tropper for at have fremprovokeret slagsmålet.

Begge sider har appelleret til, at situationen nedtrappes øjeblikkeligt, og at stridighederne bliver løst politisk.