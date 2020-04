I sidste uge blev der bare udbudt 171 nye sommerhuse til salg. Det er halvdelen af, hvad der ramte markedet i ugen før - og under en tredjedel af, hvad der blev udbudt til salg i samme uge sidste år.

Det viser helt nye tal fra Boliga.dk.

Dog holder priserne, sommerhuskvadratmeterne landet over rammer markedet med, sig fortsat på det samme niveau, som vi hidtil har set hen over foråret. I sidste uge blev en gennemsnit sommerhuskvadratmeter således udbudt til salg for godt 20.900 kroner.

»Sommerhusene har igennem en periode klaret sig godt - og det var også tilfældet her i marts, når vi taler om handelsaktivitet og prisstigninger,« siger Mikkel Høegh, der er boligøkonom hos Jyske Bank.

»Når folk dropper at sælge sommerhusene alligevel, skyldes det formentlig to typer af effekter: Den første effekt er formentlig, at nogen fortryder; de kommer i tanke om, hvor godt sommerhuset er, når man gerne vil have mulighed for at komme ud i denne vanskelige tid,« fortæller han og fortsætter:



»Den anden effekt er, at sommerhuse ser ud til at være den boligtype, der klarer sig bedst igennem coronatiden, men der er tale om en luksusgode, så mon ikke nogen tænker, at de kan få en bedre pris for sommerhuset, når vi er omme på den anden side,« siger han til Boliga.dk.

Optimisme

Sommerhusmarkedet har længe haft pil op og alene sidste år kunne fritidsboligmarkedet slå banko på fuld plade.

Her var det nemlig både antallet af handler, der var helt i top, salgstiden var den laveste i ti år og priserne de højeste i den samme periode.

Samtidig var den forhandlingsrabat, køberne kunne overtale sælgerne til, nede på 5,7 procent - mod 7,9 procent i 2015.

»Jeg tror ikke, at sommerhuse bliver mindre populærere som følge af coronakrisen - tværtimod. Så mange vil se sig om efter et sommerhus. Når det er sagt, er sommerhuse dog også en luksusgode - og luksusgoder er mere konjunkturfølsomme. Så måske markedet trods alt bremser lidt op, som følge af krisen,« siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

Meget vil dog afhænge af, hvor længe krisen varer, og hvor mange, der mister deres arbejde. Men på den lidt længere bane, hvor vi formentlig skal leve med pandemier, vil sommerhuse være meget attraktive.

Dem der bor i byerne finder ud af, hvor værdifuldt det er at komme ud i naturen. Så de kommende år vil formentlig være sommerhusenes.

I marts lød den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris for landets sommerhuse på 17.611 kroner, mens sommerhusene i Aarhus og Helsingør kommune traditionen tro trak landets højeste kvadratmeterpriser.

For begge kommuners vedkommende lyder den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris på et sommerhus netop nu på lige knap 39.500 kroner. Det svarer til, at et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter i de to attraktive kommuner står udbudt til salg for knap 3.16 millioner kroner.

Her kan du se Danmarks vildeste sommerhuse