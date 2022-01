»Når de direkte har opfordret os til at få en varmepumpe, så må de jo også stå på mål for det.«

Sådan lyder det fra Søren Kuhlmann i en opsang til de danske politikere. Stigende elpriser nu har efterladt ham med en kæmpe ekstraregning – uden udsigt til at få del i regeringens varslede varmecheck.

Torsdag stod det nemlig klart, at regeringen med klima-, energi- og forsyningsministeren, Dan Jørgensen, i spidsen er klar til at uddele varmechecks, der dog primært bliver rettet mod familier med gasfyr.

»Jeg er skuffet,« lyder det meget kortfattet fra fynboen, der får varmet sit hus op med el.

»Man har jo gerne ville have folk over på varmepumper for miljøets skyld, og når vi så gør det, så tager priserne på himmelflugt.«

I et forsøg på at lokke især boligejere med oliefyr over på de elbaserede varmepumper giver staten varmepumpeejere rabat på elafgiften, når deres elforbrug er oversteget 4.000 kW/h.

»Nu er vi fuldstændig låst og kan ikke gøre noget som helst,« siger Søren Kuhlmann, der har investeret 130.000 kroner i varmepumpeanlægget.

Penge, som han havde håbet at tjene hjem igen på cirka seks år. Det kommer dog slet ikke til at ske.

De 12.000 til 13.000 kroner, som han regnede med at kunne spare om året ved at skifte til eldrevet varme, er nemlig blevet ædt op af prisstigningerne på el.

For sidste år har han alene fået en regning, der er 13.000 kroner højere, end han betalte i 2020.

»Og det værste er jo, at det bare kan være begyndelsen. Jeg frygter, at det kan se meget værre ud om et halvt år,« fortæller Søren Kuhlmann.

»Det er lidt skræmmende, må jeg indrømme.«

Som det ser ud nu, er han dog ikke bange for, at familiens økonomi knækker.

»Men der er nogle ting, som vi bliver nødt til at undvære. For eksempel skal vi nok overveje, om vi skal på ferie i år – og det ved jeg, der er tre børn, der har glædet sig til efter to år med corona.«

At boligejere med gasfyr efter regeringens planer skal have en økonomisk håndsrækning er helt fint for Søren Kuhlmann.

»De er jo virkelig hårdt ramt også, men jeg efterlyser, at man også kigger på folk med varmepumper. Det kunne for eksempel være et loft over den procentvise stigning på el for husstande med varmepumper,« siger han.

Skal det give mening at bruge strøm til at opvarme sit hjem med, så bør det i hvert fald være billigere, end det er nu, mener Søren Kuhlmann.

Christian Maack, der er indehaver af Varmepumpe Fyn, fortæller, at han har rigeligt at se til lige nu, men han bekræfter også, at mange af hans kunder er tøver lige nu af samme årsag.

»Der er stadig en rigtig høj interesse for at få installeret varmepumper, men jeg kan godt mærke, at elprisen får nogle kunder til at afvente lige nu.«

Selvom varmepumpens grønne ry var medvirkende årsag til, at Søren Kuhlmann endte med at vælge en varmepumpe, så var prisen altafgørende, fortæller han.

»Hvis jeg havde vidst, at priserne ville udvilkle sig sådan, så var jeg hvert fald ikke skiftet.«

Søren Kuhlmann synes da også, det er ærgerligt, hvis de nuværende priser skræmmer andre danskere væk fra at skifte oliefyret ud med varmepumper.

»Det er en virkelig god og grøn løsning , som jeg er rigtig glad for, men med de her priser, er fidusen gået af det.«