Mange byer i Danmark slukker for hver anden gadelampe - eller slukker dem helt.

Og nu stemmer Sønderborg i lyskoret. For fra det nye år bliver der markant mørkere i Sønderborg Kommune.

Man går nemlig efter at spare på energien, og derfor slukker man gadelyset i fem timer hver nat. Det skriver TV Syd på baggrund af en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune.

Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune har vedtaget, at man derfor vil slukke lyset fra midnat til klokken fem om morgenen.

Beslutningen kommer i kølvandet på de stigende energipriser. Der skal dog lige bygges om, for det er lovpligtigt at have lys på lyskryds og fodgængerfelter.

Det er gadelysenes styrebokse, som skal justeres, før man kan slukke for gadebelysningen.

»Vi laver en investering i år, så man fremadrettet kan programmere gadelysene. På den måde kan lyset holdes tændt i vores signalreguleringer og fodgængerfelter, som er lovpligtigt,« udtaler Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

»Med investeringen bliver det muligt at slukke for resten af gadelysene fem timer om natten. Tidspunktet er valgt for at generere færrest muligt samtidig med, at vi forsøger at finde en balance mellem at spare på energien og sørge for, at det skal være trygt og sikkert at færdes på vejene.«

Forventningen er, at det vil give en besparelse på op til to millioner kroner fra 2023.