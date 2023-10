Det er stedet, hvor man skriver om sine bedrifter på jobbet eller søger nye græsgange.

Men det går ikke så godt for LinkedIn, som er ejet af Microsoft, skriver Reuters.

For mandag fik medarbejderne at vide, at man kommer til at afskedige 668 medarbejdere på tværs af sine ingeniør-, talent- og økonomiteams i anden runde af jobnedskæringer i år.

Nedskæringerne, som berører mere end 3 % af de 20.000 ansatte, bidrager til de titusindvis af jobtab i år i teknologisektoren, der er sket som resultat af usikre økonomiske udsigter.

»Mens vi tilpasser vores organisationsstrukturer og strømliner vores beslutningstagning, fortsætter vi med at investere i strategiske prioriteter for vores fremtid og for at sikre, at vi fortsætter med at levere værdi for vores medlemmer og kunder,« sagde LinkedIn i en blog mandag.

Hele verdens tekniksektor har afskediget 141.516 ansatte i første halvår sammenlignet med omkring 6.000 for et år siden, ifølge arbejdsformidlingen Challenger, Gray & Christmas.

LinkedIn tjener penge gennem annoncesalg og ved at opkræve abonnementer på rekrutterings- og salgsprofessionelle, der bruger netværket til at finde egnede jobkandidater.

LinkedIn besluttede i maj at skære 716 stillinger på tværs af salgs-, drift- og supportteams for at strømline sin drift og fjerne lag for at hjælpe med at træffe hurtigere beslutninger.