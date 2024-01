Et markant uvejr, som er en kombination af relativt store mængder sne og tordenskrald, har natten igennem bevæget sig ind over Danmark.

Et uvejr, som har udløst advarsler fra politikredse om, at der er enormt glat på vejene, og at man derfor skal køre forsigtigt.

»Det startede egentlig relativt fredeligt i Vestjylland omkring midnat og har så bevæget ind over landet. Lige nu er det ved at nå hovedstadsområdet,« siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog hos DMI:

»Fra klokken 3 i nat har vi så oplevet den her kombination af ret tung sne flere steder i det jyske, mens det tordner. Det sker ikke tit, at vi ser torden og sne samtidig. Så det er ret usædvanligt.«

Trine Pedersen forklarer, at vejforholdene - især mange steder i Jylland - kan være vanskelige at køre i lige nu.

»Det er en ret tung sne, der er faldet, og der er faldet relativt meget. Nogle steder op til 8-10 centimeter. Det kan godt give en effekt, som gør, at man glider rundt på kørebanen.«

Resten af onsdag bliver ikke ligefrem nogen fest vejrmæssigt - men det bliver bedre.

»Vi ser allerede nu opklaring i Nordvestjylland, i løbet af formiddagen vil det brede sig til hele Jylland, og lidt over middag vil vi også se en opklaring over Fyn og det meste af Sjælland,« forklarer Trine Pedersen:

»Det kommer dog nok til at hænge noget omkring Sydfyn og Lolland -Falster. Der kan skyerne med sne og slud godt hænge ved det meste af dagen.«

Ud over nedbør og overskyet vejr, er der også blæst flere steder.

»Så det er noget af en frisk cykeltur her fra morgenstunden, kan vi godt sige,« siger Trine Pedersen:

»Omkring kysterne har vi haft meget hårde vindstød og faktisk helt op til stormstød nogle steder. Så alt i alt bliver det en frisk dag.«