Snart kan københavnerne ganske gratis hente overskudsmad i Parken på Østerbro.

Det sker når organisationen Stop Spild Lokalt, slår dørene op på Danmarks Nationalstadion.

Et samarbejde, der skal mindske madspil i hovedstaden og samtidig være en håndsoprækning til dem, der har brug for det. Det skriver Østerbroliv, der bragte historien først.

Og som desuden bliver det første centraltbeliggende tilbud fra organisationen, der hidtil kun har været til stede i udkantsdanmark.

Stop Spild Lokalt har aftaler med Coop, Salling og Aldi. Foto: Stop Spild Lokalt Vis mere Stop Spild Lokalt har aftaler med Coop, Salling og Aldi. Foto: Stop Spild Lokalt

»Det er et kæmpe samarbejde, der betyder sindssygt meget for os. Parken har oceaner af plads, så der er virkelig gode muligheder for os,« fortæller 22-årige Rasmus Erichsen, der er direktør og stifter af Stop Spild Lokalt til B.T. og fortsætter:

»Med den kapacitet regner vi med, allerede fra start at kunne redde fem tons mad om dagen.«

Den frivillige og bæredygtige organisation forventer, at slå dørene op i slutningen af april. Men for at det skal lykkes, er der særligt én ting, der skal falde på plads.

Hvem er Stop Spild Lokalt? Stop Spild Lokalt startede i 2016 som en Facebook-gruppe, hvor private personer kunne dele overskudsmad med hinanden. I dag er Stop Spild Lokalt Danmarks største frivillig organisation, der systematisk, fødevaresikkert og sporbart deler overskudsmad ud, som ellers ville være endt i containere. Organisationen uddeler dagligt cirka 30 tons overskudsmad og dækker i skrivende stund 120 danske byer og én grønlandsk. Kilde: Stopspildlokalt.dk

»Lige nu er vi cirka 40 frivillige, så vi mangler omkring 20 stykker ekstra. Og kommer der endnu flere, er det bare et plus,« siger Rasmus Erichsen.

Planen er, at madoasen skal holde åbent de dage, der ikke er fodboldkampe i Parken. Som udgangspunkt mindst fem dage om ugen – en til to timer ad gangen.

»Det er helt gratis at hente overskud mad hos os. Alle kan hente det, men det er selvfølgelig tiltænkt dem, der har behov for det. Og med de stigende fødevarepriser – og de mange ukrainske flygtninge i Danmark – er der virkelig interesse for det,« siger Rasmus Erichsen.

Også i Parken glæder man sig over, at kunne bidrage i kampen mod madspild.

»Parken er en del af København og vi ønsker at tage en aktiv del i, at Nationalstadionet også er en del af københavnernes hverdag og er med til at bidrage til en mere bæredygtig by,« fortæller Jacob Lausen, direktør i Parken til Østerbroliv.