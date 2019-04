Du skal være 18 år for at købe tobak og hård spiritus i Danmark, men som mange unge ved, er det i praksis ikke særlig svært.

Men det kan der snart blive lavet om på.

Betalingsudbyderen Nets og detailbranchen er i dialog om en løsning, som vil gøre det noget sværere for de unge at lyve om alderen, når de betaler for smøger eller spiritus med alkoholvolumen på over 16,5 procent i kiosker og supermarkeder.

En løsning som vil afsløre din alder, lige så snart du svinger betalingskortet.

16-årige Izabella tog ud en tirsdag formiddag og forsøgte at købe cigaretter. Hun fik lov til at købe en pakke blå King's i otte ud af ti butikker. Foto: BT Video Vis mere 16-årige Izabella tog ud en tirsdag formiddag og forsøgte at købe cigaretter. Hun fik lov til at købe en pakke blå King's i otte ud af ti butikker. Foto: BT Video

»Løsningen vil betyde, at der laves en digital verifikation af kortholders alder. I forbindelse med udviklingen af sådan en løsning vil vi sikre os, at disse oplysninger ikke bliver tilgængelige eller synlige for andre,« siger pressechef i Nets, Søren Winge, til Dansk Handelsblad.

Formålet er at forebygge salg af tobak til unge under 18 år - og løsningen kan meget vel blive til virkelighed inden længe, fortæller Søren Winge.

Så sent som i november 2018 beviste B.T., hvor let det i dag er for mindreårige at købe cigaretter.

Vi sendte 16-årige Izabella Rasmussen på gaden i København, og hun kom hjem med cigaretter fra otte af de ti supermarkeder i testen.

Fakta om unge og rygning Flere unge ryger i dag end for fem år siden. Særligt de unge i aldersgruppen 16-24 år ryger mere, end de har gjort tidligere. Kilde: Sundhedsstyrelsen I 2017 røg 29 procent af de 16-24-årige dagligt eller lejlighedsvist. I 2013 var det 25 procent.

Cirka 8 ud af 10 af de 16-24-årige rygere ønsker at stoppe med at ryge.

Den alder, hvor man begynder at ryge, har betydning for, hvilke skadevirkninger der på et senere tidspunkt kan opstå som følge af tobaksrygning. Flertallet af rygere i dag begyndte som teenagere. Jo tidligere rygedebut des større afhængighed af tobak.

Knap hver tredje mellem 11 og 17 år, der ryger, forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsat pulser videre som voksne.

Kun to steder blev hun bedt om at vise id.

Siden har flere supermarkedskæder indskærpet overfor medarbejderne, at de skal tjekke id, når de er det mindste i tvivl.

Derudover valgte Sallings supermarkeder Netto, Føtex og Bilka ved årsskiftet at gemme cigaretterne væk.

Et tiltag konkurrenten fra Coop kun havde spot til overs for.