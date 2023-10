31. oktober er det helt og aldeles slut.

NemID er nemlig kun få uger fra at blive lukket ned og har siden 30. juni kørt med begrænset drift. I stedet skal man gå over til MitID.

Det fremgår af NemIDs hjemmeside.

Den begrænsede drift betyder blandt andet, at udstedelsen af NemID er ophørt, og at det ikke længere er muligt at få support i forbindelse med NemID.

Og i et nyhedsbrev slår Digitaliseringsstyrelsen fast, at NemID kommer til at lukke helt ned 31. oktober, skriver Computerworld.

»Ved midnatstid mellem den 31. oktober og den 1. november 2023 hindres OCES2-certifikater i at kunne anvendes. Efter udstedelse af endelige spærrelister vil OCES2-certifikater fremstå som 'untrusted', og dermed ikke kunne benyttes fremefter,« lyder det i nyhedsbrevet.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser derudover, at selvom flere forskellige tjenester stadigvæk kommer til at tillade login med NemID, så vil det ikke være muligt at anvende den login-mulighed efter 31. oktober.

Dette gælder både den private forbruger, men også NemID med medarbejdersignatur.