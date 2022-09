Så kom verdens største snakkeklub endelig i mål med noget.

Efter måneder med snak, snak, mere snak og det ene helt urealistiske politiske udspil efter det andet om at hjælpe danskerne med den stigende inflation, kom vi i mål fredag, da et bredt politisk forlig landede. Det kaldes 'vinterhjælp'.

Nedsættelse af elafgift i seks måneder.

Flere penge til børnefamilier i januar.

Prisloft, som er en mulighed for at afdrage på eksplosive regninger til gas og el fremfor at betale her og nu.

Det er nok på sin plads at starte med at rose de kære politikere.

Jeg har været kritisk de seneste måneder, fordi politikerne i mange måneder slet ikke rigtigt adresserede det store pres, der er opstået på forbrugerne.

Da de så endelig gjorde det, havde det mest af alt karakter af ævl, valgflæsk og snakkeklub.

Det har været sørgeligt at se den kynisme, der er blevet udvist, hvor politikere har lukreret på danskernes stigende frygt ved at komme med helt urealistiske udspil for at score stemmer i forbindelse med den pseudovalgkamp, der nu udspiller sig.

Udspil, hvor man stiller alt muligt i udsigt, som man er klar over, aldrig bliver til virkelighed.

Jeg ved godt, det er valgflæskets natur, men det er kynisme på højt plan.

Nu kommer der så reelle initiativer. Godt gået. Det var godt nok også på tide.

Er det nok? Næppe. De beløber, der er tale om, er i nogle husstande et lille plaster på såret, i andre helt uden betydning.

Men det her er det muliges kunst, og der er altså også en balancegang her, hvor politikerne for alt i verden skal undgå at gøre inflationsproblemet større ved at stimulere økonomien for meget.

I første omgang er 'vinterhjælp' et stærkt signal om, at politikerne reelt mener, hvad de siger, når de taler om, at de er indstillede på at hjælpe den kommende vinter.

Det er en rigtig god start.

For der bliver brug for hjælp. Vi ser lige nu gas- og elregninger lande, som er helt absurd høje.

Det kommer der mere af. Og det er langtfra sikkert, at vi har set eksempelvis fødevareinflationen toppe endnu.

Jeg tror, det næsten er sikkert, at vi kommer til at se en kommende regering stå på tv igen, når vinteren er allermørkest og allerkoldest, og tale hjælpepakke igen.

Det her var blot et startskud.