Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De åbnede klokken 8.00.

Men allerede før da var de første mødt op og havde allieret sig med indkøbsvogne fra parkeringspladsen.

Nogen var kørt hjemmefra en time før, andre havde ventet i op mod en halv time.

Ja, der var Kærgården til otte kroner, da Rema 1000 i går åbnede i Bramming.

Det skriver jv.dk.

Klokken 8.00 blev den røde snor klippet for køen af indkøbsvogne, der fluks satte i gang.

Og for samtlige kunder, JydskeVestkysten talte med, var det især det billige smør, der trak.

»Vi skal holde barnedåb og bryllup om 14 dage, så vi mangler kaffe. Og smør. Og hvor kan man finde det til den pris i dag,« spurgte en kunde, Mette Louise Jensen, retorisk.

Smør og blandingsprodukter er i sandhed blevet det nye guld.