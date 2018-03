Selv om dit tøj er gået i stykker, så skal det aldrig i skraldespanden. Du kan nemlig altid reparere eller genbruge det på en eller anden måde.

København. Tilbage i tiden var det meget brugt, at man lappede ødelagt tøj og stoppede strømper for ikke at skulle til at købe nyt. I dag er tøj til gengæld blevet så billigt, at vi ofte skifter det ud, når det er blevet slidt.

Men set med de miljømæssige- og økonomiske briller er det ikke altid nødvendigt. Meget tøj kan du nemlig godt reparere, uden at du behøver det stor symaskinekørekort.

En af dem, der forsøger at leve en mere forbrugsvenlig hverdag, er Trine Baadsgaard. Hun er forfatter til bogen "Et år uden overforbrug" og driver desuden bloggen Nojsom.dk.

Ifølge hende skal der ikke meget til, før du selv kan komme i gang med at reparere et hul i dine yndlingsbukser eller -trøje.

- Du har nærmest kun brug for nål og tråd, hvis det er de mest simple ting, du skal give dig i kast med at reparere, siger Trine Baadsgaard.

Når det kommer til de simple ting, handler det blandt andet om at sy nye knapper på tøjet eller at ordne en søm, der er faldet ned.

Og det at komme i gang med at reparere sit tøj behøver ikke at være en stor og uoverskuelig opgave. Har man lysten, er det heller ikke svært, lyder det fra Trine Baadsgaard.

- Der findes mange film på YouTube, som kan hjælpe dig. Hjemme hos mig har jeg lavet en kurv, hvor jeg har lagt alt det tøj ned, der skal ordnes, og så tager jeg fat i det en gang om ugen. Det virker næsten helt mediterende, siger hun.

De mest almindelige skader som huller på knæene, ærmerne eller i lommerne er også forholdsvis nemme at reparere.

Sådan lyder det fra Signe Demskov, der er design- og håndarbejdslærer, men som i sin fritid arbejder frivilligt på Repair Café på Nørrebro i København.

- Der kan du eventuelt lægge et stykke lignende stof på undersiden, inden man siksakker hen over for at "lukke" hullet, siger Signe Demskov.

Men der findes også skader, som kan være for store og omfattende til, at man selv kan give sig i kast med det, hvis man endnu ikke er så rutineret.

- Har man et ødelagt fór i sin jakke, eller er det en lynlås, der skal skiftes, skal man have en del erfaring for at reparere det succesfuldt, siger hun.

Signe Demskovs råd er derfor, at du først skal lære det af nogen. Syning er et håndværk, og de fleste håndværk læres bedst ved mesterlære, siger hun.

Den hjælp kan man blandt andet få ved hjælp af kurser eller ved at besøge Repair Café, som findes flere steder i landet. Her kan du kigge over skulderen, når professionelle som Signe Demskov reparerer skader på folks tøj.

Nogen gange sker det også, at du står med et stykke tøj, der bare ikke kan repareres. Er det tilfældet, skal du ikke smide det i skraldespanden.

Uanset om det er et par hullede underbukser eller sokker, så kan det nemlig oftest genanvendes, fortæller Emilie Mille Müller, der er AC-tekniker hos Miljøstyrelsen.

- Alle tekstiler bør miljømæssigt set samles ind til genanvendelse - det er bare forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man ønsker at gøre det, siger Emilie Mille Müller.

Hun råder derfor folk til at gå ind på deres kommunes hjemmeside og undersøge, hvilke muligheder der er for at aflevere det. I nogle kommuner er det blandt andet muligt at aflevere på genbrugsstationerne, mens andre kommuner eksperimenterer med at indsamle tøjet ved husstanden.

Har du også noget tøj hængende hjemme i skabet, som du bare ikke bruger længere, kan du også aflevere det hos flere af landets genbrugsbutikker og tøjcontainere.

Fakta: Kom i gang med at reparere dit tøj

- Anskaf sytråd, synåle, en saks og knappenåle som dit basisværktøj til håndsyning.

- Begynd med små nemme opgaver, og søg eventuelt efter hjælp på YouTube.

- Ønsker du at give dig i kast med større syopgaver, bør du anskaffe dig en symaskine.

- For at blive rigtig god til håndværket, er det bedst at lære det fra nogen. Prøv derfor at finde et sykursus, eller søg hjælp hos et familiemedlem med erfaring.

Kilde: Signe Demskov.

/ritzau fokus/