Der går nærmest ikke en uge, uden det lille blå Twitter-flueben ændres.

Eller sådan føles det i hvert fald, siden Elon Musk overtog det sociale medier.

Og nu er Twitter-brugerne på den igen.

»Smertefuldt, men nødvendigt,« lancerer Elon Musk ændringerne med.

Nu bliver det blå verifikationsflueben nemlig ikke længere bare blåt.

»Guld flueben for firmaer, grå flueben for regeringer, blå flueben for individer (kendte eller ej), og alle verificerede brugere vil manuelt blive tjekket igennem, før fluebenet aktiveres,« skriver Elon Musk på Twitter om de forestående ændringer i en kommentar til et kritisk tweet.

Ændringerne bliver ifølge Elon Musk lanceret fredag i næste uge.

Før Tesla-rigmanden overtog det sociale medie, var det gratis at få fluebenet, hvis man var en offentlig person eller en institution og kunne bekræfte det.

Men noget af det første, han gjorde, var at kræve 8 dollar for fluebenet og droppe alle verifikationsprocesser.

Det førte til relativt kaotiske tilstande, hvor profiler udgav sig for at være virksomheder, kendte personer og sågar Elon Musk selv. Til stor morskab for nogle – og faldende aktiekurser for visse virksomheder.

Det blev derfor hurtigt trukket tilbage.

Når ordningen relanceres i næste uge, er det med et stort forbehold for falske profiler:

»Bevidst imitation/bedrag vil resultere i suspendering af konto,« tweeter Elon Musk.