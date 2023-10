Det kan være dyrt at erhverve sig et af SAS's Eurobonus kort af guld- eller diamantstatus.

At få sådan et koster mange flykilometer. Men Finans og Avisen Danmark skriver, at man måske kan smyge sig uden om og få et kort i løbet af ingen tid. Der kan dog være en hage.

SAS skal vende på en tallerken efter en hård tid. Flyselskabet har netop afsluttet en længere kapitalrejsningsproces, der er endt med, at fire investorer kommer til at dele ejerskabet mellem sig.

Det endte med, at aktien endte i frit fald onsdag, da flyselskabet selv meldte ud, at de mange aktier snart bliver værdiløse efter det nye ejerskab.

SAS indførte efter corona-krisen, at storauktionære kunne drage fordele ved at have aktier. Har man mellem 100.000 og 1.000.000 aktier fra 30. november 2020, så ville man have mulighed for at modtage et Guldkort.

Har man mere end 1.000.000 aktioner, så vil man kunne modtage et Diamondkort, skriver SAS på sin egen hjemmeside.

Fordele ved guld- og diamant kort Gratis WiFi ombord

Gratis ombooking på afrejsedagen

Fast Track

2 x ekstra indchecket bagage

Lounge-adgang

Gratis sædevalg

I skrivende stund er aktien på 0,019 kroner, og køber man tilstrækkeligt med aktier i SAS, kan man hurtigt ende med enten et Eurobonus guld- eller diamantkort.

Det forklarer fald Per Hansen, der er investeringsøkonom ved Nordnet til Finans.

I stedet for at skulle ud på henholdsvis 45 flyvninger for guldstatus og 90 flyvninger for diamantstatus, kan man til kurs 0,02 skulle bruge 2.000 kroner at få et guldkort og 20.000 kroner for et diamantkort.

Det svarer til, at én flytur, der går til kortet, koster henholdsvis 44 og 222 kroner, når man køber dem gennem aktier.

Men Per Hansen advarer dog mod, at man tager det hele for gode varer.

»Inden man skynder sig for at købe sig til en fin status, er det relevant at læse det med »småt«. Som det fremgår [ …] kan betingelser for loyalitetskort blive ændret med kort varsel,« siger han og fortsætter:

»Hvis du derfor har købt dig til en fin titel igennem aktier, kan det være en kort fornøjelse og en stakke frist, hvis SAS beslutter at ændre den erhvervede status med kort varsel.«

Samtidig ved man ikke om nuværende Eurobonus-medlemmer er købt eller solgt på nuværende tidspunkt.

Eurobonus-programmet hører nemlig under flyalliancen Star Alliance, som SAS nu ryger ud af efter investeringen fra Air France-KLM, skriver Børsen.



Foruden den danske stat er der tale om Air France-KLM, kapitalfonden Castlelake og Lind Invest.

Strukturen skal dog først godkendes af de amerikanske myndigheder, der varetager den konkursbeskyttelse, som selskabet er omfattet af, ligesom konkurrencemyndighederne også skal sige god for det nye ejerskab.

SAS havde 17 procent flere passagerer i september, end det var tilfældet i samme måned sidste år.

Det viser flyselskabets månedlige opgørelse af trafiktallene. I alt fløj 2,3 millioner passagerer med SAS i den forgangne måned.

Tallet skal ses i forhold til den samlede udbudte kapacitet. Den steg som følge af flere ruter og flere afgange med 18 procent, altså nogenlunde med samme takt som passagertallet.