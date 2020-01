De seneste måneder er 55 forskellige biler blandt andet blevet smadret ind i mure og pæle – og generelt blevet rusket godt og grundigt rundt – i jagten på at kåre de sikreste biler i 2019.

Det er Euro NCAP, der har stået for at teste bilernes sikkerhed med hård hånd. Og det har nu ført til, at de sikreste biler er blevet kåret.

Det skriver Euro NCAP i en pressemeddelelse.

Bilerne er blevet testet på følgende parametre:

Voksensikkerhed, børnesikkerhed, fodgængersikkerhed og sikkerhedsudstyr.

I løbet af testen har bilerne så fået point for de forskellige parametre.

Det har i sidste ende ført til en samlet score.

Og helt generelt ser det rigtig fint ud.

41 af de 55 testede biler har opnået den maksimale score på fem stjerner.

Ifølge FDM, der også har skrevet om kåringen, har årets test været meget positiv.

»Langt hovedparten af de testede biler opnåede et flot resultat. Der er ingen tvivl om, at uden Euro NCAP havde sikkerheden i biler ikke udviklet sig så hurtigt, som den har gjort de senere år,« siger FDMs repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen, blandt andet på FDMs hjemmeside.

Han påpeger, at Euro NCAP endnu en gang har skærpet sikkerhedskravene til biler i 2020.

Han forventer derfor, at sikkerhedsstandarden stiger igen i 2020.

De mest sikre biler er følgende – opdelt efter kategorier: