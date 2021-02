Du har helt sikkert fået den i slikposen, når der skulle deles ud til børnefødselsdage eller klistret den fast på dit barns fastelavnsris. Men nu er det slut.

Dumle Slikkepinden har i 60 år været et hit, men produktionen stopper allerede til marts.

Det oplyser Christina Frænde, der er marketing manager ved Fazer Danmark, der laver den chokoladeovertrukne karamelslikkepind.

»Håndværket såvel som opskriften er lige så unik som slikkepinden og derfor svær at erstatte med nutidens moderne teknologi. Vi har forsøgt at finde en løsning til at fortsætte produktionen på en effektiv og bæredygtig måde, men det er desværre ikke længere muligt,« siger hun og fortsætter:

»Maskinen, der producerer Fazer Dumle Slikkepinden, skal betjenes med håndkraft og kræver reservedele, som ikke er til at opdrive mere. Derfor er det tid til at sige farvel.«

Er man stor fan af Dumle Slikkepinden, er der dog lys for enden af tunnelen.

Fazer oplyser nemlig, at de vil bestræbe sig på at finde en måde at producere en ny version af den klassiske slikpind på i fremtiden.

De helt almindelige Dumle Karameller forsvinder dog ingen steder. Dem kan du fortsat købe i supermarkedet.