Der findes tændstikæsker med bak ind-toilet, rækkehuse med frimærkehaver, parcelhuse med carport, herskabskasser med enestående havudsigt og nå ja - fra tid til anden kommer der da også et rigtigt palæ til salg, der kan indfri boligdrømmene af slotskaliber.

Og sådan ét; med allé-indkørsel, springvand på gårdspladsen, en parklignende have og tilnavnet Bellevue har netop ramt det danske boligmarked.

For slotspalæet skal der da også betales en pris, der er væsentligt over, hvad området er vant til.

Ifølge oplysninger fra Boliga.dk er ejendommen nemlig udbudt til salg for 23,75 millioner kroner, og så ligger den i Præstø på Sydsjælland, hvilket gør den til en af de dyreste udbudte ejendomme i regionen.

Til sammenligning lød den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i Vordingborg Kommune, som Præstø ligger i, på lige knap 8.000 kroner i årets første kvartal. Eller hvad der svarer til, at et helt gennemsnitligt hus på 120 kvadratmeter er solgt for lige godt 950.000 kroner.

Tre gange så stort

Palæet er oprindeligt fra 1832 og opført som en tro kopi af Liselund Slot på Møn, ifølge liebhavermæglerkæden Lilienhoff, der har ejendommen til salg, endte palæet her dog med at blive hele tre gange så stort.

Boligarealet løber således op i svimlende 562 kvadratmeter fordelt på i alt 11 værelser. Dertil kommer en 50 kvadratmeter stor havestue og flere hundrede kvadratmeter kælder. Det skriver Boliga.dk.

Og så lokker adressen også med muligheden for at få noget ganske særligt tilfælles med herrer som Donald Trump, Barack Obama og Georg Bush: Tapet.

Flere af rummene er nemlig istandsat med specialimporteret tapet magen til det, væggene i Det Hvide Hus er beklædt med.

