Det var i rollen som den frække og billige spiller på markedet, at internetudbyderen Hiper i slutningen af 2015 bød sig til over for danskerne.

Skarpe priser og hurtige hastigheder var del af den salgstale, direktør Stig Myken gik i byen med – og på knap tre år kom 47.000 kunder til. Men nu er de kunder endt i den samme slags prisskrue, mange søgte mod Hiper for at slippe for.

Omvæltningen for kunderne startede for alvor i oktober 2018, da Hiper blev opkøbt af TDC, som i den forbindelse forsikrede, at priserne og vilkårene ville forblive de samme.

To måneder senere gik Hiper så ud og fortalte, at prisen blev hævet med 40 kroner om måneden for alle nye kunder – men at de eksisterende kunder gik fri for prisstigninger.

Det holdt i 11 måneder. Nu er turen nemlig også kommet til en del eksisterende kunder.

Det står klart, efter at Hiper har varslet, at en del af kunderne kan se frem til at betale 10 eller 20 kroner mere om måneden fra den 1. januar 2020.

Hiper siger selv, at det er omkring 30 procent af kunderne, som skal betale mere.

»I det mindste har Hipers kunder haft nogle år med gode priser. Men grundlæggende er det jo virkelig ærgerligt, at det pres, et selskab som Hiper lægger på de store spillere, på den måde bliver fjernet,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»TDC har jo dræbt konkurrencen effektivt. Det er et klassisk billede, hvor nye firmaer kommer ind med skarpe priser, lægger et pres og bliver opkøbt af en af de store. Efter lidt tid stiger priserne så.«

Og det er en drejebog, en af stifterne af Hiper, Stig Myken, kender særdeles godt.

I hvert fald den første del af drejebogen, som handler om at stifte en internetudbyder, få kundebasen til at vokse og så sælge det til en stor spiller som TDC.

I 2005 grundlagde Stig Myken og fire andre selskabet Fullrate, som også havde stor succes med at kapre kunder.

Stig Myken har både været med til at sælge Fullrate og Hiper til TDC-koncernen. Foto: Hiper presse Vis mere Stig Myken har både været med til at sælge Fullrate og Hiper til TDC-koncernen. Foto: Hiper presse

I 2009 var han så med til at sælge Fullrate til TDC for 400 millioner kroner.

I 2015 var Stig Myken med til at starte Hiper, som han også blev direktør for.

I 2018 blev Hiper så også solgt til TDC for et ukendt millionbeløb.

I dag er Stig Myken ikke længere direktør for Hiper.

Det er i stedet Mads Hein.

Og han afviser blankt, at Hiper skulle være del af en bevægelse, hvor man suger kunder ind med billige priser, bliver opkøbt og derefter hæver priserne for at udligne konkurrencen.

'Det billede kan vi ikke genkende. Hipers produkter er – også med disse mindre justeringer – konkurrencedygtige på både pris og hastighed, og det vil vi blive ved med at være,' skriver Mads Hein i en e-mail:

'For at kunne drive en sund og langsigtet bredbåndsforretning er vi nødt til at justere priserne, hvis de underliggende omkostninger ændrer sig.'

Overblik: Sådan stiger Hipers priser Nuværende kunder, som får bredbånd via telefonstik: stiger prisen med 10 kroner om måneden fra 219 til 229 kroner om måneden. Nuværende kunder, der får bredbånd via fiber: stiger prisen med 20 kroner om måneden fra 299 til 319 kroner om måneden. Kunder på coax: ingen prisstigning. Listepriser for nye kunder: ingen prisstigning. Kilde: Hiper/TDC.

Han siger også, at Hiper på et tidspunkt også hævede nogle priser, før selskabet blev en del af TDC.

Om årsagen til de prisstigninger, en del af kunderne nu må sluge, skriver Mads Hein:

'Da vores omkostninger stiger gradvist, er vi nødt til at justere prisen lidt for kunder, der i dag har en noget lavere pris end vores eksisterende nysalgspriser,' skriver han:

'Eksempelvis bruger vi flere penge på netværket i takt med, at kundernes dataforbrug fortsat vokser hastigt.'