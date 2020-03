Det havde ellers udviklet sig til lidt af en pengemaskine.

Supermarkederne var begyndt at bruge bland selv slik som trækplaster til at lokke børnefamilier ind om fredagen, konceptet blev mere og mere udbredt, og det strømmede ind med penge fra slikgiganten Cloettas nye guldåre.

Men så ramte coronakrisen, og den ramte slikgiganten Cloetta som en forhammer, skriver Fødevarewatch.

I 2017 købte Cloetta Candy King-koncernen og overtog dermed dens bland selv slik-koncepter. I første regnskabsår gav det et løft i omsætningen på 200 millioner kroner og en fordobling af overskuddet.

Men nu er succeshistorien under alvorligt pres.

Rema 1000, Coop og Salling Group, der er Cloettas største kunder, når det kommer til salget af bland selv slik, har lukket ned for salget af bland selv slik i disse coronatider.

Alle har oplyst, at det sker som led i et forsøg på at inddæmme smittespredning af coronavirus.

Og det ryster Cloetta.

Økonomisk er det en mavepuster, da en tredjedel af Cloettas omsætning kommer fra bland selv slik, skriver Fødevarewatch.

Men også det, at bland selv slik pludselig er blevet sidestillet med noget farligt – og at rigtig mange danskere har fået den opfattelse, at bland selv slik er en ren bakteribombe – gør ondt på slikgiganten.

Cloettas direktør, Christian Boas Linde, forklarer til Fødevarewatch, at det ’gør ondt helt inde i hjertet’, og uddyber:

»Vores bekymring er, at der kommer en tid efter coronaviruskrisen, hvor vi gerne vil sælge bland selv slik igen, og der vil jeg være rigtig ked af, at den gængse opfattelse skulle blive, at bland selv slik er en særlig farlig smittebærer, for det er faktisk ikke tilfældet.«