Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De er rigtig gode til at lave slikblandinger som Matador Mix, Skipper Mix og vingummibamser, men det er ikke det eneste, Haribo kan.

De kan også tjene penge. Rigtig, rigtig mange penge.

Regnskabet for 2021 landede fredag, og her var tale om et af de helt store resultater.

154 millioner kroner lød overskuddet, og det er sådan set en fordobling i forhold til 2020, hvor overskuddet var 77 millioner kroner.

Haribo Foto: Caroline Seidel Vis mere Haribo Foto: Caroline Seidel

I ledelsens beretning afsløres det, at det ikke udelukkende er et voldsomt salg af slikposer, der har skæppet til i kassen.

Det er positive resultater af aktieinvesteringer, som har bidraget markant til det flotte resultat.

Ifølge Haribo bliver 2022 næppe lige så godt et år.

Danskerne havde det med at købe relativt store mængder slik under coronakrisen, og da corona nu ikke længere fylder meget i Danmark, forventer Haribo, at indkøbsvanerne bliver mere normale.

Samtidig kan krigen i Ukraine og de ekstraomkostninger, det har udløst, betyde, at overskuddet bliver 20-30 procent lavere end i 2021, anføres det.