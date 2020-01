Frugt giver en god mæthed per kalorie, og derfor er det godt at have i kosten, hvis du ønsker at tabe dig.

Starten på det nye år er for mange lig med et nytårsforsæt om en slankekur. Men det kan være svært at navigere i, hvad du må og ikke må spise.

Hvor farligt er for eksempel frugtsukkeret i æbler, pærer eller bananer, hvis slankekuren skal være en succes?

Det har forfatter og sundhedsdebattør Morten Elsøe, der også er cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi, svaret på.

»Der er ikke nogen frugter, du bør undgå. Der er intet videnskabeligt grundlag for at have fokus på frugtsukker i forhold til sundhedsfremme eller sundhedsskade,« siger han.

Myten er udsprunget fra forsøg, hvor man har givet mennesker og mus store mængder frugtsukker - også kaldet fruktose - som blandt andet har haft negative effekter på leveren.

»Men det er kun i eksperimentel sammenhæng, at vi ser de resultater - og kun ved enorme doser, som ikke kan sammenlignes i hverdagen,« siger Morten Elsøe.

Frugt er tværtimod godt at spise, da det giver en bedre mæthed end andre sukkerholdige fødevarer som slik, kage eller kiks.

At spise mad med en høj mæthed per kalorie er vigtigt ved et vægttab. Den evne har frugter som bananer og æbler især, men det slår ikke kartoflen.

FAKTA: Spis dig til et vægttab - Ved et vægttab kan du godt øge mængden af mad, så længe kalorietætheden (kalorier per vægt eller volumen) er lav. - Det er tilfældet med frugt. Det har en høj volumen, fordi det har et højt vandindhold, men uden at have tilsvarende mange kalorier. - Vælger du frugt i stedet for andre usunde alternativer, kan du altså spise større mængder af mad, uden at det koster på vægten. - Det samme gælder fisk, havregrød, fuldkornsbrød og kogte kartofler, som også giver en god mæthed for få kalorier. Kilde: cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi Morten Elsøe. /ritzau fokus/

»Når det kommer til mæthed per kalorie i forskellige fødevarer, slår en kogt kartoffel alle andre. Ligesom med frugtsukkeret har kartoflen fået et dårligt ry, fordi den indeholder stivelse. Men det ry er altså ufortjent,« siger Morten Elsøe.

Til gengæld skal du passe på, hvis du vælger at omdanne frugten til juice.

Her mister du nemlig mange af de gode fibre og den mæthedsfornemmelse, som frugten normalt giver, fortæller Thomas Meinert Larsen, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

»Når du begynder at presse frugt til juice, kan det blive et problem. Så får du pludselig mange kalorier fra juicen, men mætheden skal du stadig finde i andre fødevarer,« siger han.

Han slår også fast, at du ikke kan spise frugt i uhæmmede mængder, selv om det beviseligt er bedre end slik og kager.

»Det er en klar fejlslutning, hvis du tænker, at jo flere bananer du spiser, desto tyndere bliver du. Selvfølgelig bidrager kalorierne i bananer på samme måde som andre kalorier,« siger Thomas Meinert Larsen.

/ritzau fokus/