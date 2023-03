Lyt til artiklen

Nu må nok være nok.

Det er, hvad de to slagtermestre, Jimmi Harder fra Superbrugsen Løgten og Kenneth Therkildsen fra Kvickly i Veri Center i Risskov, har sagt til sig selv.

De har så store problemer med kødtyve, at de nu sætter de dyreste udskæringer bag lås og slå. Det fortæller de til TV 2 Østjylland.

Førstnævnte fik tilbage i januar stjålet kød for 8000 kroner, og onsdag aften var den gal igen, da der blev stjålet for 3500 kroner.

»Det er helt sikkert organiseret. De ved udmærket, hvad de skal gå efter, og de ved lige, hvor overvågningskameraerne er,« forklarer han.

Kenneth Therkildsen er enig i, at der er tale om organiseret kriminalitet. I løbet af den seneste uge har han fået stjålet kød for mere end 7000 kroner.

Derfor har begge forretninger nu investeret i kødsikringsbokse, hvor kødet vil blive låst inde. Det kræver derfor, at man henvender sig til personalet, før man kan få det dyre kød.

En udvikling, som ærgrer de to slagtermestre, da det både er uretfærdigt over for de mange retskafne kunder, som betaler for deres kød, ligesom det også risikerer at kunne gå ud over salget.

Det er langt fra første gang, at butikker i Østjylland har besvær med kødtyve. Sidste år havde Kvickly i Viby tyverier for op imod 5000 kroner hver dag, før de valgte at låse kødet inde.