Mandag morgen vågnede danskerne til nyheden om, at regeringen er nået til enighed med en række partier om den såkaldte sommerpakke: Der er penge på vej til danskerne.

Men det er langtfra alle, der jubler. Især blandt nogle grupper pensionister er der i stedet en vis harme over, at de står til at få 1.000 kroner udbetalt.

»Det er for fattigt. Det er under al kritik i forhold til alle de skattekroner, jeg har lagt i det her land gennem de 50 år, jeg har været på arbejdsmarkedet. At spise os af med 1.000 kroner er for langt ude,« siger 65-årige Anita Reingard fra Rødby eksempelvis.

Også 72-årige Bjørn Klitgaard i Vendsyssel føler mildest talt, at der er tale om et antiklimaks.

Anita Reingard, 65. Foto: Privat Vis mere Anita Reingard, 65. Foto: Privat

»Det vælter rundt med milliarder alle vegne. I den sammenhæng er 1.000 kroner en dråbe i havet. Jeg troede, Socialdemokratiet var et parti for os almindelige mennesker,« siger Bjørn Klitgaard:

»Man bør sige, at de mennesker, der er danskere og har boet i landet og arbejdet i 45 år, de skal fandeme mærke, at de har gjort det godt. Jeg har været isoleret i tre måneder for ikke at sprede smitte eller blive smittet. Og så får man 1.000 kroner. Det er til grin.«

Og sådan bliver det faktisk ved. På sociale medier giver et massivt antal pensionister udtryk for, at de føler sig glemt.

Også under forhandlingerne fyldte debatten om pensionisterne meget.

Bjørn Klitgaard, 72. Foto: Privat Vis mere Bjørn Klitgaard, 72. Foto: Privat

Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige forlod i nattens mulm og mørke forhandlingerne i protest.

Begge partier fremhævede, at de mener, det ikke kan være rigtigt, at pensionister og eksempelvis migranter på overførselsindkomst står til at få en check på samme beløb af staten: 1.000 kroner skattefrit.

I Kolding sidder 69-årige Mariette Engholm og har svært ved at tro, at de 1.000 kroner, der nu er på vej, vil gøre nogen stor forskel i forhold til det erklærede mål: at sætte gang i dansk økonomi.

»Det får ikke nogen effekt. Det er, som om man stikker os 1.000 kroner, så vi tier stille. Det er som at stikke et barn 20 kroner, så de kan snolde. Jeg føler lidt, at vi ældre bliver negligeret,« siger Mariette Engholm:

Mariette Engholm, 69. Foto: Privat Vis mere Mariette Engholm, 69. Foto: Privat

»Jeg bliver da glad for at få 1.000 kroner, men det svarer lidt til at få en kotelet i stedet for en frikadelle.«

Heller ikke 77-årige Judy Malmberg giver specielt meget for den håndsrækning, der kommer via sommerpakken.

»Jeg lever på fattigdomsgrænsen. 1.000 kroner er selvfølgelig penge, men det er alt, alt for lidt. Det rækker ikke til noget som helst. Jeg har lige fået en tandlægeregning på 6.000 kroner, så de må tro om igen, hvis de tror, jeg splitter byen ad med 1.000 kroner,« siger Judy Malmberg:

»Alt er selvfølgelig bedre end ingenting. Men de får det jo til at lyde, som om vi bliver smadder forkælet, og det gør vi jo ikke.«