Hvis du går og overvejer at sælge din brugte bil eller købe en helt ny, begiver du dig lige nu ind på et bilmarked, som er ramt af store omvæltninger.

I mange tilfælde betyder det, at situationen kan være yderst lukrativ for din pengepung, men det kan også medføre frustration, alt efter om du skal købe eller sælge.

Vi starter med det positive. Går du og overvejer at sælge din bil, er der nemlig gode nyheder.

Efterspørgslen på brugte biler er lige nu så stor, at du i mange tilfælde kan få omkring 10.000 kroner mere for en fire år gammel bil i dag, end du kunne i starten af året.

Også i USA er der rift om brugte biler, da der er lang ventetid på fabriksproducerede biler.

»Corona har medført en helt ekstraordinær efterspørgsel på brugte biler. Den ene årsag er, at folk i stigende grad søgte væk fra offentlig transport og købte biler under den første del af krisen,« forklarer Jan Lang, kommunikationschef i Bilbasen:

»Den anden er, at coronanedlukninger over hele verden har skabt store problemer med at levere computerchips, som bliver brugt i nye biler. Det har skabt lang ventetid hos en del bilproducenter, og det får mange til at købe en brugt bil i stedet for at vente på en ny.«

Ventetiden på fabriksproducerede biler kan aflæses direkte i tallene.

I maj 2020 havde Bilbasen 72.000 brugte biler til salg. Siden har der været så stor rift om brugte biler, at antallet nu er historisk lavt på 53.000.

I 2020 blev der slået rekord for salget af brugte biler i Danmark med 440.000 handler, fortæller Jan Lang.

Og der er faktisk ikke udsigt til, at billedet ændrer sig lige med det samme.

Så sent som i fredags udsendte en af Danmarks største bilkoncerner, Nielsen Car Group, en pressemeddelelse, hvori de skrev, at efterspørgslen på brugte biler forventes at stige markant de kommende måneder.

Årsagen er omfattende forsinkelser på fabriksproducerede biler, fordi der er mangel på stål og computerchips.

Er man i markedet efter en fabriksproduceret bil, kan man godt ende med lang ventetid lige nu.

»Vi får meget forskellige meldinger afhængig af bilmærket. Nogle har ingen ventetid, andre har op til seks måneder. Det er manglen på styrechips, der giver udfordringer. Jo mere teknologi der er i bilen, jo større risiko er der for forsinkelser,« fortæller Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i Bilbranchen.

Og det er et problem, der ser ud til at vare lidt endnu.

»Der er en forskudt effekt af corona. Selvom vi for eksempel er langt fremme i Danmark, er der andre lande, hvor man producerer de her computerchips, hvor man ikke er lige så langt i forhold til at være igennem krisen,« forklarer Thomas Møller Sørensen:

»Ud fra de seneste meldinger, vi har fået, er vi tilbage til normalen i første halvår af 2022. Der vil vi være tilbage til normale leveringstider på tværs af markederne.«

Imens buldrer salget af brugte biler derudad.

»Det er faktisk ret vildt. Et godt eksempel er dieselbiler med euro 5-standard, som jo er fra før 2015. For et år siden havde de omkring 130 liggedage, før de blev solgt. Nu er de under 100 dage og fortsætter nedad,« siger Jan Lang fra Bilbasen:

»Skal du sælge din bil, så får du ikke et bedre tidspunkt end nu. Det betyder selvfølgelig også, at det er dyrere at købe en brugt bil. Står du og er klar til at vente på en bil fra fabrikken og sælger din brugte bil, kan det faktisk ikke være bedre.«