For nogle vil det være en ulempe, for andre er det en mulighed for at score en markant gevinst.

Boligrenterne stiger, og et lån til to procent i rente er nu igen det toneangivende realkreditlån med fast rente. Det højeste niveau i tre år. Og det skaber muligheder.

»Hvis du har et lån til en procent i rente, har du nu mulighed for at konvertere op i rente og reducere en restgæld på to millioner kroner med omkring 100.000 kroner,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank.

Ifølge hans udregninger vil en opkonvertering godt nok betyde, at din udgift stiger hver måned på grund af den højere rente.

Men da der ikke er tale om mere end 90 kroner ekstra, mener Mikkel Høegh, det er en glimrende mulighed.

»Det giver rigtig god mening at konvertere op lige nu, hvis det er det, man vil. 100.000 kroner er mange penge, og du skal altså lægge mange penge til siden for at reducere din gæld med 100.000 kroner,« siger Mikkel Høegh.

Renterne er blandt andet sendt i vejret af, at Federal Reserve i USA har varslet rentestigninger i 2022.

Man kan derfor også spekulere i, om ikke renterne kommer til at fortsætte op, og om det så giver mening at vente til renterne er endnu højere, og gevinsten i givet fald kan blive endnu større.

»Vores vurdering er, at markedet allerede har reageret på den melding fra Federal Reserve og lagt en del pessisimisme ind i forventningerne,« lyder det fra Mikkel Høegh:

»Man kan aldrig vide med renterne. Det er notorisk svært at spå om. Men jeg tror ikke, at vi kommer meget højere op end to procent inden for det kommende år.«

Men hvad så med ulemper?

Rentestigninger plejer at være den type stof, svedperler på boligejeres pander er gjort af.

»For førstegangskøbere er det klart, at det er en ulempe, at det bliver dyrere at låne penge, og at det bliver sværere at blive kreditgodkendt til højere beløber,« siger Mikkel Høegh:

»Og det kommer også til at påvirke de nuværende boligejere, hvis de skal sælge deres bolig. Højere renter betyder nemlig, at køberne har færre penge at handle for, og det vil lægge en dæmper på prisudviklingen.«