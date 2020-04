Det er nok ikke mange, som ikke kender til Strandvejen nord for København og måske endda har drømt om at bo der.

Den sagnomspundne rute, der strækker sig langs kysten fra Hellerup og hele vejen op til Helsingør, er arnested for mange af landets allerdyreste hushandler og særligt de villaer, der ligger på havsiden af vejen ud mod Øresund, bliver solgt for svimlende beløb.

Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk.

I flere af postnumrene langs strækningen bliver de eksklusive villaer ud mod Øresund handlet for mange tusinde kroner mere pr. kvadratmeter end resten af området: Køberne har de seneste fem år lagt mellem 7.000 og 23.000 kroner mere pr. kvadratmeter for husene på havsiden af Strandvejen*.

Det er købere, der faldet for en af de grundstene i enhver mæglers redskabsbælte, ifølge Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

»Det er den klassiske “beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed” og er ikke murstenene, der gør forskellen, det er den grund, hvor de er placeret på, som har den meget større værdi i købernes og dermed markedets øjne - og som får priserne til at stige,«siger han til Boliga.dk.

De store prisforskelle skyldes ifølge ham også den polarisering, som har domineret boligmarkedet i en hel del år, hvor de dyre områder bliver endnu dyrere og priskløften mellem boligerne vokser.

»Liebhavermarkedet har fået ekstra skrue af de lave renter og de gode tider i økonomien, inden Coronavirussen gjorde sit indtog. Køberne var villige til at strække sig meget længere og betale for at få den beliggenhed, de drømmer om, og det er primært derfor, at vi ser de her store forskelle i priserne,« siger Christian Hilligsøe Heinig

Områder for store indkomster

Der hvor køberne har betalt mest for beliggenheden ud mod Øresund er Skodsborg, hvor husene er blevet handlet for i gennemsnit 23.347 kroner mere pr. kvadratmeter på havsiden af Strandvejen end på landsiden. Dernæst kommer Snekkersten og Hellerup, hvor villaerne helt ud til vandet er røget til 21.874 og 20.007 kroner mere pr. kvadratmeter.

Derimod skulle der “kun” omkring 7.800 kroner mere til for at opnå den eftertragtede vandsidebeliggenhed for køberne i Humlebæk -hvilket ifølge Christian Hilligsøe Heinig til dels skyldes de generelt højere kvadratmeterpriser de andre steder:

»Når det drejer sig om huse i den her prisklasse, så er der en ekstra liebhavereffekt, der træder i kraft, som også findes i Humlebæk, men i mere ekstrem grad i Skodsborg. Der er nogen, der tjener rigtig mange penge og vælger at gå all in og købe de allerdyreste steder tættere på hovedstaden, når nu de har pengene til det,« siger han til Boliga.dk.

En ting er sikkert, der skal en mere end almindelig god indkomst til at købe de dyre huse på især havsiden af den eksklusive vej nord for hovedstaden.

Hvis du vil have en “billig” villa på havsiden af strandvejen, skal du købe i Espergærde syd for Helsingør. Her er villaerne i gennemsnit blevet solgt for 34.554 kroner pr. kvadratmeter - det er godt 5,2 millioner kroner for et hus på 150 kvadratmeter.

Modsat i Skodsborg, hvor kvadratmeterne er allerdyrest og kostede køberne 69.126 kroner - altså på den anden side af 10,3 millioner kroner for en tilsvarende villa på 150 kvadratmeter på havsiden af Strandvejen.

Se Strandvejsvillaer til salg på havsiden her

*Boliga.dk udregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte huse på havsiden af Strandevejen mellem Hellerup og Helsingør de seneste fem år og udregnet forskellen på salgskvadratmeterpriserne i resten af postnummeret, hvor husene ligger. Boliga.dk har udeladt postnumrene Helsingør, Hørsholm og Kokkedal, da der ikke var nok handler til et datagrundlag.