Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Op, op, op.

Nogenlunde sådan kan prisudviklingen meget kort beskrives i disse dage, og fredag kom der endnu en omgang tal, som pegede i netop den retning. Der var tale om historieskrivning.

Inflationen i eurozonen ramte 8,6 procent, og det var, endnu en gang, den højeste inflation målt i eurozonen, siden man begyndte at føre statistikken i 1991.

»Det her er et nyt sæt skræmmende inflationstal fra eurozonen. Det udhuler i den grad de europæiske forbrugers købekraft og bider på væksten i den europæiske økonomi,« skriver Lisette Rosenbæk Christensen,« økonom hos Arbejdernes Landsbank om tallene.

At inflationen blæser op i eurozonen kommer uundgåeligt til at få konsekvenser for danskerne – på flere måder.

»Det markante prispres hos vores største handelspartner smitter uundgåeligt af på dansk økonomi, og vi kan da også forvente, at inflationen herhjemme skal højere op hen over sommeren,« vurderer Bjørn Tangaa Sillemann, seniorøkonom i Danske Bank, i en kommentar:

»De seneste kraftige stigninger i el- og gaspriser giver yderligere risiko for endnu højere inflation.«



Hos de forskellige bankøkonomer udløser de høje inflationstal i eurozonen spekulation om renteniveauet hos ECB – den europæiske centralbank – som Nationalbanken følger.

Danske Bank skriver, at de seneste inflationstal »lægger yderligere pres på« ECB.



Hos ECB har man meldt ud, at der kommer to renteforhøjelser til efteråret for at forsøge at få bugt med den stigende inflation.

De to forhøjelser er umiddelbart sat til 0.25 basispunkter per gang.



Spørgsmålet er nu, om ECB bliver tvunget til at gøre som eksempelvis Federal Reserve i USA, der som reaktion på den voldsomme inflation senest hævede renten med 0.75 basispunkter i stedet for de 0.50 basispunkter, der ellers var lagt op til.



Hos Sydbank slår seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel fast, at inflationen i eurozonen »er alt for høj«, ligesom han mener, at de seneste tal »vil sætte tankerne i kog hos ECB-direktører omkring en renteforhøjelse på 0.50 procentpoint.«



Han forklarer:



»Den bragende høje inflation har fået to østeuropæiske ECB-direktører i form af Kazak og Simkus til at varsle, at en renteforhøjelse på 0,50 procentpoint til juli bør overvejes kraftigt. I lyset af dagens inflationstal er det vores vurdering, at risikoen afgjort trækker i den retning, men ingen af de tunge kanoner i ECB har meldt sig under de østeuropæiske kollegaers faner,« skriver Mathias Dollerup Sproegel:



»ECB-chef Lagarde har ellers i denne uge haft rig mulighed for at varme op til en stor renteforhøjelse i forbindelse med ECB’s årlige konference i Sintra. På det seneste rentemøde i juni malede ECB sig dog op i et hjørne ved ret eksplicit at skrive, at ECB har til hensigt at hæve renten med 0,25 procentpoint den 21. juli. Derfor er det også vores hovedscenarie.«