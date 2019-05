Fællesbetegnelsen for Danmarks billigste udbudte huse må nok være “håndværkertilbud”.

I hvert fald er mæglernes sædvanlige brug af “charmerende”, “hyggelig” og “spændende” skiftet ud med beskrivelser som: “ejendommen skal totalrenoveres” og “en absolut skod ejendom, som overhovedet ikke er indflytningsklar”.

Til gengæld skal man heller ikke have mange kroner op af lommerne for at blive husejer.

Det billigste hus, der for øjeblikket er udbudt til salg i Danmark, koster nemlig blot 75.000 kroner, mens det næst- og tredjebilligste fås til 95.000 og 100.000 kroner. Det skriver Boliga.dk.

Til sammenligning koster landets tre top-villaer i den modsatte ende af markedet mellem 55 og 75 millioner kroner.

Her er Danmarks billigste udbudte huse



Trustrupvej 24, Hundslund

For 100.000 kroner kan du blive ejer af en villa, som mæglerne i salgsmaterialet beskriver som en “absolut skod ejendom”. Ejendommen er løbende justeret i prisen, så du i dag kan erhverve kvadratmeterne med 66 procents rabat.

Huset, der er uden tag, rummer 121 kvadratmeter, og ligger på en 1.520 kvadratmeter stor grund, der dog beskrives som “alletiders”.

Se huset her



Strandvej 34A, Gedser

95.000 kroner er prisen på landets næstbilligste ejendom. Huset breder sig over 143 kvadratmeter bolig og 852 kvadratmeter grund. Mægleren beskriver ejendommen som et "håndværkertilbud" - der blandt andet mangler en varmekilde.

Huset ligger i Gedser - tæt på havnen, og så kan det anvendes som flexbolig.

Se huset her



Maribovej 54, Nakskov

Danmarks for øjeblikket billigste hus er dette byhus i Nakskov, der er udbudt til salg for beskedne 75.000 kroner. Ifølge salgsopstillingen er boligarealet på 71 kvadratmeter, mens grunden tæller 272 kvadratmeter.

Ifølge oplysninger fra Boliga.dk giver det en gennemsnitlig udbudskvadratmeterpris på lige godt 1.000 kroner, hvilket altså er en del under gennemsnittet i området, selvom kommunen er landets billigste.

I årets første kvartal gik husene i Lolland Kommune nemlig blot for 4.143 kroner pr. kvadratmeter.

Se huset her