De fleste kender til platte, frastødende eller sjove scorereplikker.

Men der er også masser af flirteri, der foregår på det ubevidste plan, som rammer vores dyriske instinkter. Den slags flirt kan du blive klogere på her.

Vi udsender hele tiden signaler til andre mennesker, og her skinner vores følelsesmæssige tilstand igennem, om vi vil det eller ej, siger kropssprogscoach Jesper Bergstrøm.

- Vores kropssprog er jo produktet af vores følelser. Så de følelser, vi har, kan du se, siger han.

Derudover har vi også nogle urinstinkter og signaler, som stammer fra naturens side, som vi har svært ved at overdøve på det bevidste plan.

- Kvinder sidder og tager sig til håret eller kaster med det. Det er et signal om at se min manke, jeg er sund og frugtbar, og jeg er klar. Det er som en påfugl, den gør sig større og viser sig frem, siger Jesper Bergstrøm og fortsætter:

- På siden af halsen af kvinder, sidder der en kirtel, der udskiller feromoner, som mænd rigtig godt kan lide, og som får dem til at mærke, at kvinden har lyst til dem. Når kvinder flirter, så lægger de hovedet meget på skrå, så udskiller de nemlig feromoner, siger han.

Og den blottede hals og kippet med hovedet er der en særlig grund til, siger Pernille Slot, der er ekspert i kropssprog med fokus på ansigtsaflæsning.

- Det er ligesom katten, der blotter den bløde side opad. Det viser tillid, at vi er trygge i den andens selskab, siger hun og fortsætter:

- Kvinder skyder også busten frem for at vise de stærke gener i forhold til at kunne sørge for næring til afkommet.

Og så har øjenkontakt stor betydning i det spil, som kører.

- Når vi holder øjenkontakten mere end tre sekunder, så frigives endorfinerne i maven, og så kilder det lidt. Og så løfter vi øjenbrynene, hvilket åbner vores ansigt og skaber nysgerrighed og interesse hos den anden. Det har en dragende effekt, siger Pernille Slot.

Hos en kvinde sker der også noget med munden, når hun på det dyriske plan viser begejstring.

- Hun fugter læberne, og trækker vi det over i dyrenes verden, så er fugtede læber lig med fugtige kønslæber, som er klar til interaktion. Det er ikke kun seksuelt, det kan også være et signal, man viser ved et godt samarbejde, eller når man køber noget lækkert tøj, siger Pernille Slot.

Manden har også nogle helt typiske træk, hvor han vil markere sig som en alfa-han.

- Ofte kommer der en masse røverhistorier og militærhistorier om, hvad han har overlevet, og i kropssproget vil vi se, at han gør sig stor og bred med åben armstilling. Han vil stille sig op, ranke ryggen og gå tættere på, siger Pernille Slot.

Hun fortæller, at mandens begejstringssignal sidder i tæerne. Når han kipper med foden eller løfter storetåen, så er det fordi, noget er ekstra lækkert.

- Når man hæver storetåen, så hæfter elastikken så at sige oppe ved lysken - tæt ved hannens tredje ben, forklarer Pernille Slot.

Under et flirteri vil vi også prøve at røre ved den anden, forklarer Jesper Bergstrøm.

- Når vi rører ved en anden person - lægger en hånd på en skulder eller en arm - så udskiller vi oxytocin, det vi kalder krammehormon, som gør, at mennesker knytter sig bedre til hinanden, siger han.

Endnu et tegn på kurtisering er spejling. Begynder den anden at sidde på samme måde og bevæge sig på samme måde, så ved man, at der er en klar interesse.

Sidst men ikke mindst, så kan vores pupiller afsløre os. For pupillerne bliver op til fire gange større, når en person bliver i godt humør eller seksuelt opstemt.

De skjulte tegn på flirt

- Man holder øjenkontakten længe.

- Kvinder vifter med håret og blotter halsen.

- Mænd gør sig brede og rykker tæt på.

- Vi spejler hinanden.

- Vi forsøger at røre den anden.

- Pupillerne bliver større ved begejstring.

Kilder: Jesper Bergstrøm, Pernille Slot.

/ritzau fokus/