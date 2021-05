Kig en ekstra gang i køleskabet. Skiveskåret roastbeef tilbagekaldes nemlig i hele landet.

Det er Skare Food A/S, der tilbagekalder to partier af kogt skiveskåret roastbeef, fordi der er risiko for uønsket vækst af mælkesyrebakterier, som kan give forringet lugt og smag.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Der er konstateret manglende saltning af produktet, som dermed ifølge Fødevarestyrelsen har 'afvigende kvalitet og risiko for vækst af bakterier'.

Pålægget er solgt i supermarkeder og hos købmænd over hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Her kan du se, hvilke produkter der trækkes tilbage:

Gårdlykke roastbeef

Nettoindhold: 70 g

Pakkedato: 26.04.2021

Sidste anvendelsesdato: 21.05.2021

Solgt i: Coops butikker over hele landet: SuperBrugsen, Kvickly DagligBrugsen, Fakta og Coop 365.

Gestus roastbeef

Nettoindhold: 70 g

Pakkedato: 26.04.2021

Sidste anvendelsesdato: 21.05.2021

Solgt i: Spar, Min Købmand, Meny, Letkøb og ABC over hele landet.